Gradonačelnik Karlovca Damir Mandić odbacio je u srijedu tvrdnje o devastaciji karlovačke gradske jezgre na sastanku s građanima Gaze koji su zabrinuti da bi njihov dio grada mogao nastradati tijekom izvođenja radova na komunalnoj infrastrukturi kao i susjedna Zvijezda.

Radovi se izvode u sklopu projekta "Poboljšanje vodnokomunalne infrastrukture aglomeracije Karlovac – Duga Resa" ukupne vrijednosti veće od 67 milijuna eura. Direktorica tvrtke nositeljice Vodovod i kanalizacija Katarina Malenica precizirala je da je u Zvijezdi ukupno 270 objekata, te da je šteta prijavljena na 54. Od tog broja 49 imaju manja oštećenja, pet ih je jače oštećeno, i to od tih pet dva u potresu.

"Najviše su stradali objekti u Kraševoj, a u ostalim ulicama nemamo takva oštećenja", navela je Malenica.

Građani traže obustavu radova

Građani Gaze, konkretno Draškovićeve ulice u kojoj je planirano ulagati, zatražili su obustavu radova dok se ne provede neovisna stručna revizija projekta kako bi se utvrdilo je li za ta oštećenja kriv projektant, nadzor ili izvođač, te koja bi preporučila daljnju metodu rada.

Iz Vodovoda i kanalizacije su podsjetili da su radovi u Draškovićevoj, Gambonovoj i Bencetićevoj obustavljeni dok se ne utvrdi siguran način izvođenja te da se priprema postupak javne nabave za angažiranje neovisne stručne revizije.

"Neće biti radova do revizije, odnosno geomehaničkih istraživanja koji će reći što je do sada bilo i može li se tako dalje. To je zaključak s kojim možete mirni doma", poručio je Mandić.

Vijest o angažmanu neovisne stručne revizije je pozdravio neformalni predvodnik zabrinutih građana Gaze Milan Medić.

'Dođite pregledati dokumentaciju. Naručit ćemo i picu'

Gradonačelnik Mandić i direktorica Malenica također su naglasili da ulagač snosi solidarnu odgovornost za isplate odšteta s izvođačem GIP Pionir. "Neće imati građane protiv sebe, nego Grad Karlovac. Novac ćemo osigurati, ali će se Grad suditi s izvođačem, ako ga on izigra, a ne vi", rekao je Mandić.

Građani su najavili da će slučaj oštećenja u Zvijezdi prijaviti tijelima EU koja financira taj komunalni projekt, što je gradonačelnik pozdravio. "Prvi ću nas sve prijaviti Europskoj komisiji. Nemamo što skrivati. Ne smijemo kopirati dokumentaciju, ali dođite do nas da je pregledate - naručit ćemo i picu", poručio je Mandić.

