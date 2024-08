Predsjednik Hrvatskoga sabora Gordan Jandroković uputio je čestitku hrvatskim veslačima Martinu i Valentu Sinkoviću na osvojenoj zlatnoj medalji u dvojcu bez kormilara na Olimpijskim igrama u Parizu u kojoj stoji:

"Poštovani i dragi Martine i Valente, od srca vam čestitam na novom fantastičnom rezultatu i osvojenoj zlatnoj medalji u dvojcu bez kormilara na Ljetnim olimpijskim igrama u Parizu. Uz brojna najsjajnija svjetska i europska odličja koja ste dosad osvojili, posebno je impresivan vaš kontinuitet vrhunskih izvedbi na Olimpijskim igrama, bez obzira na disciplinu, od Londona, Rija i Tokija do današnje utrke u Parizu.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

'Uvijek nas iznova oduševljavate i činite ponosnima'

Dominacija na putu do finala te fenomenalan finiš u završnoj utrci izniman je prikaz mentalne snage i fizičke spreme koji iznova dokazuje vašu dugogodišnju pripadnost svjetskom veslačkom vrhu. Ujedno predstavlja snažnu dodatnu potvrdu vašeg mjesta među najboljim sportašima u hrvatskoj povijesti“, stoji u čestitci uz dodatak.

"Dragi Martine i Valente, Vaša želja da budete najbolji na kojem god natjecanju nastupili uvijek nas iznova oduševljava i čini izrazito ponosnima. No, svi istinski zaljubljenici u sport u Hrvatskoj dobro znaju da iza vaše naizgled nevjerojatne lakoće veslanja stoje dugogodišnja potpuna posvećenost treninzima i sportskom načinu života.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Hvala vam što takvim pristupom već godinama nadahnjujete naše mlade veslačice i veslače, kao i mnoge druge sportaše diljem Hrvatske. Primite još jednom moje iskrene čestitke na ovom izvanrednom uspjehu, kao i želje da vas zdravlje posluži i kroz buduće sportske i životne poduhvate“, poručio je.

Čestitali Milanović i Plenković

Nakon novog sjajnog nastupa i nove olimpijske zlatne medalje hrvatskih veslača Martina i Valenta Sinkovića, čestitke su uputili i predsjednik hrvatske Vlade Andrej Plenković te predsjednik Hrvatske Zoran Milanović.

"Velikani sporta braća Sinković ponovno su zlatni. Ukupno su Martin i Valent Sinković osvojili četiri olimpijske medalje. Divimo se vašoj snazi, trudu i upornosti. Čestitke od srca“, stoji na statusu, na društvenoj mreži, predsjednika Vlade Republike Hrvatske Andreja Plenkovića, dok je istim putem predsjednik Milanović poručio:

"Čestitam Martinu i Valentu Sinkoviću na osvajanju zlatne olimpijske medalje u veslačkoj disciplini dvojac bez kormilara. Bila je to napeta i dramatična utrka do samog kraja u kojoj su opet, treći puta zaredom na Olimpijskim igrama, pobijedili braća Sinkovići, njihova fizička i mentalna snaga, njihova želja za pobjedom i spremnost na borbu do zadnje sekunde. Čudesna braća iz Hrvatske danas su ušli u povijest hrvatskog olimpijskog sporta jer su postali prvi hrvatski sportaši od osamostaljenja s osvojene četiri medalje na Olimpijskim igrama. Hrvatska je ponosna što ima sportaše kakvi su Martin i Valent Sinković. Momcima kapa do poda“, napisao je Zoran Milanović.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

POGLEDAJTE VIDEO: Matija Gregurić deseti je policajac na OI u Parizu, ali on je tamo izborio natjecanje u bacanju kladiva