Društvenim mrežama se proširila snimka glisera koji tone s gostima i skiperom. Ljudima koji su se zatekli u nevolji nitko nije pomogao, javlja Dubrovački dnevnik.

Video se dijeli na društvenim mrežama, a sve komentiraju i brojni pomorci, skiperi i djelatnici u nautičkom turizmu koji su redom zgroženi što nitko nije pomogao ljudima koji su se našli u nevolji.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Naime, na snimci je vidljivo kako u gliser prodire more, skiper more pokušava isisati sam, bez ičije pomoći. Gubi bitku s jačim protivnikom i gliser se u konačnici prevrće i tone, gosti i skiper skaču u more, i nitko im ne pomaže.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Sram da vas bude sve redom koji ste bili okolo, gledali, još najgore od svega snimali što se događa. Nitko da nije uskočio i pomogao, vezao njegov brod za svoj da ne potone, okružili ga, pomogli sekati, stavili pajete da uspore potonuće, začepili prodor mora koji je vjerojatno bilo lako začepiti barem privremeno. Nije se nasukao pa ima rupu u trupu… Koliko je ovo trajalo moglo se 100 stvari napraviti i reagirati umjesto snimanja i podsmjehivanja. Da mu nitko barem goste nije preuzeo - nevjerojatno. Vi se bavite turizmom", komentirao je na društvenim mrežama Nikša Smojver koji se nautičkim turizmom bavi već dugi niz godina.

"Sramite se svi do jednoga koji ste gledali, snimali i komentirali - gamad. Na moru se treba svakome pomoći, da je najgori neprijatelj", revoltiran je.

POGLEDAJTE VIDEO: Orke sve češće potapaju brodove. Evo kako to objašnjavaju znanstvenici

Tekst se nastavlja ispod oglasa