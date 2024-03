Na današnji dan prije četiri godine Svjetska zdravstvena organizacija (WHO) proglasila je pandemiju bolesti COVID-19.

Prvo u Kini, a zatim i u ostatku svijeta, COVID-19 je zabrinuo čitavu populaciju. Broj smrtnih slučajeva rastao je iz dana u dan, a epidemiolog Bernard Kaić za Danas.hr kaže da je tada vidio da se događa nešto veliko i da će doći kod nas.

"Pripremao sam se, pratio sam što se događa, pisao sam o tome Ministarstvu zdravstva i Ministarstvu vanjskih poslova. Onda su se aktivirali, aktivirao se krizni stožer i pripremali smo se za dolazak COVID-a u Hrvatskoj", kaže Kaić.

Na samom početku novi koronavirus djelovao je kao nešto što se može zaustaviti, ali kasnije je postalo jasno da se pojavio opasan virus.

"U samom početku je izgledalo kao nešto što se može zaustaviti, kao SARS koji se zaustavio 2007., on se pojavio i proširio na par zemalja, ali ga se uspjelo zaustaviti. Mi smo se trudili usporiti COVID, da se što manje tereti zdravstveni sustav", objasnio je Kaić.

Malo veći val u prosincu

COVID-19 ni sada nije u potpunosti nestao. I dalje se u bolnice javljaju oboljeli, iako, naravno, ne u tako velikim brojevima - tek njih desetak tjedno. Zadnji veliki broj pojavio se u prosincu.

"U prosincu je bio malo veći val, po par tisuća novooboljelih tjedno. On je sad tu u niskom intenzitetu i vjerojatno će stalno biti prisutan, s povremenim javljanjem u većem intenzitetu", rekao je Kaić.

Iako su nas sojevi koronavirusa često zabrinjavali, oni su sada svi jako slični te pripadaju omikron varijanti. Kaić napominje kako se čini da preboljenje prethodnim sojevima omikron varijante u znatnoj mjeri štiti od novih sojeva, isto kao i cijepljenje, ali i da se dugo nije pojavila neka varijanata koja izaziva zabrinutost.

Briga oko COVIDA, nakon četiri godine, znatno se smanjila. Zadnjih par tjedana prijavljen je po jedan slučaj smrti od COVIDA i to u starijoj dobi.

"Izgleda da su se ljudi prestali brinuti, naučili su da je on tu i više nije tako opasan kao što je bio prije četiri godine. Što doista i nije, to više nije novi virus s kojim se nitko nije susreo. S njim su se svi susreli na ovaj ili onaj način, neki i više puta. Stvarno više nije toliko opasan, ljudi manje pitaju u vezi COVID-a, iako nekada pitaju zbog dobi ili putovanja o cijepljenju", rekao je Kaić.

Izolacija bliskih kontakata

Prisjećamo se da je izolacija bila obavezna i trajala je 14 dana, isto tako zdrava osoba koja je bila u kontaktu sa zaraženom osobom bila je obvezna provesti 14 dana u samoizolaciji. Na pitanje moraju li se i sada izolirati bliski kontakti, epidemiolog Kaić kaže da su to prestali tražiti prije dvije godine.

"Tada je bilo toliko COVID-a, sam vrhunac omikrona. Puno ljudi je hodalo uokolo zaraženo, a da nisu to ni znali jer se nije moglo toliko puno testirati ljude koliko se COVID intenzivno širio u stanovništvu. Više nije imalo smisla bliske kontakte stavljati u karantenu. Tada se razmišljalo da se ni oboljeli ne bi trebali stavljati u karantenu ako se osjećaju dobro. No, tada u tom trenutku to nije bilo prihvaćeno. Tek 2023. godine ukinuta je ta obveza izolacije za zaražene", objašnjava Kaić.

Nizale su se primjedbe na rad Vlade i stožera, te određenih ministara davne 2020. godine, no za rad naše Vlade, Kaić ističe da je Vlada imala prilično dobar odgovor na COVID kao i ostali sektori, no da se kasnije to razvodnilo zbog raznih kompromisa.

"To je razumljivo jer su se ljudi umorili od svega vezanog za pandemiju, ja ne bih rekao da je nama bilo toliko kaotično", komentirao je Kaić.

Kaić kaže da je najmanje bitno kako se Vlada nosila s tom krizom, ali da je za taj odgovor bitno provesti After Action Review.

"Na tome inzistira Europska komisija i Svjetska Zdravstvena organizacija u kojem bi bile učinjene analize svega što se obavljalo tijekom pandemije. Tu bi se vidjelo što je učinjeno dobro i što se moglo učiniti bolje zbog budućih sličnih situacija. Mislim da bi tek takva analiza objektivno mogla reći koliko je dobro reagirala naša Vlada u toj pandemiji", zaključio je Kaić.

