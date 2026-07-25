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SOLANA SUMMIT SERBIA 2026. /

Game Changer partneri okupili fintech kremu u Beogradu

Game Changer partneri okupili fintech kremu u Beogradu
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Foto: Game Changer

Na dvodnevni summit stiglo je više od 1.000 sudionika, više od 50 govornika i pedesetak kompanija.

25.7.2026.
11:25
danas.hr
Game Changer
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Posebno nam je zadovoljstvo istaknuti uspješnu suradnju sa Superteam Balkanom, regionalnom organizacijom koja je podržala treće izdanje konferencije Game Changer Montenegro u Tivtu, a ujedno će biti i jedan od partnera jubilarnog, petog izdanja konferencije Game Changer Zagreb, koje će se održati 14. listopada 2025. godine u Z Centru.

U tom kontekstu, sa zadovoljstvom smo podržali njihov nedavno održani događaj – Solana Summit Serbia 2026. koji je u Beogradu okupio velike igrače. Više o događaju doznajte u nastavku.

Beograd je 26. i 27. kolovoza u Sava Centru okupio financijske regulatore, banke i fintech sektor, velike tehnološke tvrtke, investitore, akademsku zajednicu i Solana ekosustav. Na dvodnevni summit stiglo je više od 1.000 sudionika, više od 50 govornika i pedesetak kompanija.

Game Changer partneri okupili fintech kremu u Beogradu
Foto: Game Changer

Financije, tech i Solana ekosustav pod istim krovom

Tijekom dvodnevnog programa okupili su se financijski regulatori, predstavnici banaka i fintech sektora, velike tehnološke tvrtke i investitori, kao i profesori sa Sveučilišta u Beogradu i Sveučilišta u Novom Sadu, zajedno sa Solana ekosustavom. Među govornicima i gostima iz industrije bili su Microsoft, Raiffeisen Bank, a16z, Chainalysis, ChainSecurity, Electrocoin, ECD.rs, Monri Payments, Solana Foundation, Solflare, Jito, Kamino i više od 40 drugih.

Program

Program je obuhvatio predavanja, panel-rasprave, izložbenu zonu, radionice i startup natjecanje. Teme uključuju provedbu strategije razvoja tržišta kapitala, regulaciju digitalne imovine u Srbiji, platnu infrastrukturu, sigurnost i usklađenost poslovanja, rizični kapital (venture capital) u regiji Balkana, kao i teme iz Solana ekosustava poput tokenizacije kompanija, modernizacije platnog sustava i novih prilika. Poseban segment bio je i Rust Summit, koji je okupio najperspektivnije Rust developere iz Solana ekosustava.

O organizatoru

Solana Summit Serbia organizira Superteam Balkan, službeni predstavnik Solane za regiju Balkana, aktivan u 11 zemalja. Superteam Balkan dosad je distribuirao više od 500.000 dolara bespovratnih sredstava (grantova), pomogao startupima iz regije prikupiti više od 10 milijuna dolara investicija i okupio zajednicu od više od 2.000 članova diljem Balkana.

O Solani

Solana je najkorištenija blockchain mreža na svijetu, s više od 2 bilijuna dolara kvartalnih transfera stablecoina i 300 milijuna dolara mjesečnog obujma plaćanja. Aktivna od 2020. godine, postala je infrastruktura izbora za platne kompanije, financijske institucije i startupe koji djeluju na sjecištu tradicionalnih financija i blockchain tehnologije.

Game ChangerKonferencijaBeogradSummit
komentara
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