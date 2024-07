Stranica za upise u srednje škole pala je u četvrtak ujutro. Vjerojatno je došlo do opterećenja uslijed toga što školarci svoje prioritete za upis u srednje škole biraju online.

Ministar obrazovanja Radovan Fuchs potvrdio je da je upoznat s problemom.

"Pala je iz tehničkih razloga negdje po noći u 2 sata, tehnički kvar je uklonjen, od 9 sati radi neometano, sve je pod kontrolom i uredu", kazao je Fuchs.

Novinari su ministra upitali i o slučaju učenice koja je, unatoč osvojenom trećem mjestu na državnom natjecanju, ostala bez izravnog upisa u srednju školu, konkretno MIOC. Fuchs je potvrdio da je upoznat i s tim slučajem.

"Čak je i roditelj bio u Ministarstvu. Zatražio sam očitovanje agencije jer to je kompletno u nadležnosti agencije. Međutim,m po onom što znam sada, neke stvari su nelogične i netko će morat snositi odgovornost jer, ako je točno, sve upućuej na to da je učenica samostalno bila na tom natjecanju, na koje može sudjelovati samo samostalno ili u timu. Čini se da učenica oštećena, ali sačekad ću da mi se očituje Agencija i ako je to tako, učinit ćemo sve da idemo u korist učenice", kazao je Fuchs.

