Francuski i hrvatski pilotu u zraku, MORH poslao poruku: 'Ne bojte se!'

MORH je najavio letačke aktivnosti Francuskog i Hrvatskog ratnog zrakoplovstva. Riječ je o međunarodnoj aktivnosti MORANE koja se provodi u hrvatskom zračnom prostoru i tijekom koje se ne očekuje probijanje zvučnog zida.

"U okviru bilateralne suradnje Francuskih zračnih i svemirskih snaga (Armee de l'Air et de l'Espace) i Hrvatskog ratnog zrakoplovstva, piloti 191. eskadrile lovačkih aviona 91. krila i piloti Francuskih zračnih i svemirskih snaga će u vremenu od 5. do 8. studenog 2024. u vremenu od 10:00 do 15:00 sati uz pridržavanje svih sigurnosnih mjera provoditi redovite letačke aktivnosti tijekom kojih se ne očekuje probijanje zvučnog zida", najavili su iz ministarstva.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Riječ je o međunarodnoj aktivnosti MORANE koja se provodi u hrvatskom zračnom prostoru i planirana je Međunarodnom obrambenom suradnjom za 2024. godinu.

"Ističemo kako Hrvatsko ratno zrakoplovstvo sve svoje aktivnosti provodi u područjima propisanih zona letova u skladu s regulativom i pravilima koja reguliraju uporabu zračnog prostora u Republici Hrvatskoj. Zbog navedenih aktivnosti Hrvatskog ratnog zrakoplovstva Ministarstvo obrane i Oružane snage Republike Hrvatske ovim putem građane mole za podršku pilotima tijekom provođenja letenja, kao i za strpljenje i razumijevanje zbog pojačane buke", zaključuju.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

POGLEDAJTE VIDEO Mladić (23) htio pregaziti grupu ljudi. Koliko su česti ovakvi pokušaji ubojstva automobilom?

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Tekst se nastavlja ispod oglasa