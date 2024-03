Emotivni trenuci s 25 duge procesije 'Za križen' na Hvaru. Bio i Plenković: 'U slabom sam ritmu'

Procesija Za križen je naziv za tradicionalnu noćnu procesiju koja se svaki Veliki četvrtak organizira na otoku Hvaru. Riječ je o jedinstvenom obredu osobite pobožnosti i izrazu vjerskog i kulturnog identiteta stanovnika središnjeg dijela otoka Hvara, koji se u neprekinutom nizu odvija pet stoljeća.

Na ruti od 25 kilometara, koja je od 2009. zaštićena i kao UNESCO-va nematerijalna baština, sudjeluju vjernici iz šest mjesta s otoka. Svako mjesto ima svog križonošu, koji se mijenja svake godine.

'Lijepo je doći i pripremiti se za Uskrs'

Lista čekanja za tu čast popunjena je do 2052.

"Pučka je to tradicija koja je zaista ukorijenjena ovdje u svakoj obitelji i uvijek je zadovoljstvo doći na početku trodnevlja i pripremiti se za Uskrs u ovome Velikom tjednu", izjavio je predsjednik Vlade Andrej Plenković u Svirču, rodnom mjestu njegovog oca.

Predsjednik Vlade Andrej Plenković sudjelovao je u četvrtak navečer u procesiji Za križen u Svirču na otoku Hvaru, gdje je izjavio da ta tradicija na početku trodnevlja već pet stoljeća povezuje ljude tog otoka i otkrio da će u sljedećim godinama križ nositi i sin njegova rođaka.

Upitan je li se možda zapisao za nošenje križa netko iz njegove obitelji, Plenković je odgovorio da je to učinio sin njegovog rođaka Antonio, koji bi križ trebao nositi 2026. ili 2027. godine.

Zadnjih nekoliko godina zbog posla i različitih okolnosti Plenković nije mogao dolaziti na procesiju, ali mu je drago što je sinoć opet u njoj jer vidi da je tu jako puno ljudi i prijatelja koje zna godinama.

Novinare je zanimalo koliko će dugo šetati u procesiji, a on im je rekao da će vidjeti koliko može izdržati "jer je u zadnje vrijeme u slabom ritmu". Pritom, novinare je zanimalo je li tu riječ o tome da na procesiju dolazi od kampanje do kampanje, s obzirom na to da je u njoj zadnji put sudjelovao 2019. godine.

'Zadnje vrijeme u slabom ritmu'

"Nije, 2019. godine nije bilo nikakve kampanje. Neobičnije je što nam je kampanja u trenutku kada je početak priprema za Uskrs i kada se završavaju rokovi za predaje lista, tako da ovo sve skupa ide pomalo neuobičajeno. To je dobro za introspekcije, empatije i preispitivanja svega što činimo i zato mi je drago što sam došao. Ova noć je bitna i jedno svojevrsno osvježenje za nove izazove", izjavio je premijer.

Na pitanje krši li HDZ zakon kada na listama ima tek 25, a ne 40 posto žena kako je propisano Zakonom o izborima zastupnika u Hrvatski sabor, Plenković je istaknuo da imaju puno više od 30 posto, ali su okolnosti takve da imaju jako puno kandidata i kandidatkinja.

Rekao je da nastoje to balansirati, da je tu jako puno kriterija koji se moraju zadovoljiti, te da misli kako će na kraju sastav Sabora biti balansiran i da će, kao što je bilo u proteklom mandatu, imati otprilike oko trećinu žena zastupnica.

Pogledajte kako je izgledala ovogodišnja tradicionalna procesija 'Za križen' na Hvaru: