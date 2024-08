Eddy je snimio video koji je u jednom danu pogledan 163.000 puta: Pilot maše čovjeku na gumenjaku

Gusti bijeli dim, kroz njega se ništa ne vidi, kamera na trenutak zumira stijene iza naselja - plamen guta suho raslinje, a malo iza kuća stvaraju se scene pakla koji prijeti da će zahvatiti naselje.

Prozori su to sa snimke Eddyja Meštrovića koji je u nedjelju snimio požar kraj Solina, predio Rupotina, zbog kojeg se diglo oko 150 vatrogasaca iz 21 postrojbe i kanaderi. Ali razlog zašto je ovaj video u samo jednom danu skupio 162.000 pregleda na YouTubeu je nevjerojatni trenutak koji je Eddy uhvatio kada je pilot kanadera mahnuo natrag kupaču u moru u trenutku kad se spustio po novu rundu mora za gašenje požara.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Prizor je bio gotovo nestvaran, kanader s oznakom 844 spuštao se po vodu u Kaštelanski zaljev u kojem su se u isto vrijeme mnogi kupali. Bilo je tu djece, staro i mlado - i jedan muškarac na gumenjaku. Nestvarna situacija - u isto vrijeme drama zbog požara, koji je izgledao kao da će krenuti prema kućama, i bezbrižno kupanje gostiju koji su znatiželjno pratili kanadere koji su neprestano nadlijetali nad požarištem, ispuštali vodu i potom se vraćali po još vode.

Foto: Eddy Meštrović Screenshot YouTube

U trenutku kad se pilot kanaderom spustio tik iznad površine mora, muškarac na gumenjaku dignuo je desnu ruku i mahnuo u pozdrav, bila je to gesta bodrenja hrabrom pilotu, a onda trenutak za pamćenje - pilot je u sekundi odreagirao i mahnuo nazad. Dovoljno da video "eksplodira" na internetu i postane viralan te Eddyja Meštrovića i pitamo kako je sve izgledalo.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Foto: Eddy Meštrović Screenshot YouTube

"To mi je hobi - snimanje aviona, avijacije i vatrogasaca, uglavnom zračne tehnike. I zato snimam i da se pokaže sposobnost naših pilota jer stvarno što oni rade... Tja, to je nevjerojatno! Osobito na tom terenu gdje su s dvije strane okruženi planinama, gustim dimom, da se pokaže sposobnost pilota koji imaju lude uvjete rada, a pretpostavljam da nisu plaćeni koliko bi trebali biti", rekao nam je Eddy.

A video koji je snimljen kraj Solina zaista je impresivan. U požaru je izgorjelo oko 150 hektara raslinja, vinograda i maslinika, u jednom trenutku bilo je dramatično jer vatra je ušla i u dvorišta, vatrogasci su se bojali da će se plamen uvući među kuće. Nadljudskim naporima gasilo se i na zemlji i iz zraka.

Foto: Eddy Meštrović Screenshot YouTube

Spas iz zraka, doslovno tako izgledaju prizori koji je enimio, vjerno je kamerom pratio trenutke uzimanja vode, dizanja u zrak, ulazak letjelica u gusti dim i ispuštanje golemih količina vode. Gotovo se spontano nameću pitanja - kako mogu disati u tom dimu, kako vide letjeti, oko su planine, kako se ne boje? Ali herojstvo pilota veće je od opasnosti i Eddy je to uhvatio svojom kamerom.

Pitali smo kako je to izgledalo izbliza.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

'Za djecu event'

"Kad ste onako blizu, njihov zvuk stvarno je prodoran, a uz to je i smijeh djece kojoj je to event kad vide kanader. Na videu izgledao kao da je muškarac koji je mahao blizu, ali to je zumirani kadar pa daje takav efekt. Nije bio blizu, a i kanader zbog krila ne bi išao blizu ljudima. Dobro je što su djeca i kupači imali zdravog razuma pa su se držali uz obalu, ali isto tako je policija malo dalje od Vranjica tjerala brodove i jetskije koji su se našli u zoni u kojoj kanaderi uzimaju more", objasnio nam je situaciju Eddy.

Foto: Eddy Meštrović Screenshot YouTube

U komentarima samo riječi hvale i oduševljenja: "Najbolji piloti na svijetu , bacaju vodene bombe a ne nuklearne"; "Ovaj šta je letija na 811 je najžešći... svaka mu čast, gleda sam ga jučer uživo"; "Stari svaka čast za snimak tek sad vidim kakvi su to piloti i kako je to zahtjevno. Odličan video"; "Ako ne možemo bit poznati po zavidnoj ekonomiji, barem možemo bit po vatrogastvu i savladavanju požara u najgorim uvjetima. Nadam se da će piloti bili odlikovani od strane predsjednika. Prevedi na hrvatski", samo su neki od komentara.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Dodajmo i to da je Ministarstvo prometa dana objavilo da su protupožarni avioni u dva mjeseca sudjelovali u gašenju 50 požara.

Foto: Eddy Meštrović Screenshot YouTube

"Od 11. lipnja do ponedjeljka 12. kolovoza 2024. godine, zračne snage Protupožarnih namjenski organiziranih snaga Oružanih snaga RH sudjelovale su u gašenju 50 požara i to 26 na području Splitsko-dalmatinske županije, 11 na području Zadarske županije, osam na području Šibensko-kninske županije, tri na području Dubrovačko-neretvanske županije te po jednog u Istarskoj i Ličko-senjskoj županiji", navode iz Ministarstva.

Pogledajte snimku gašenja požara u kojoj je i trenutak kad muškarac s gumenjaka maše pilotu kanadera, a ovaj mu uzvraća pozdrave: