Konačno se ostvaruje dugo sanjani san Hrvata na jugu, koštat će 1,2 milijardi eura: 'Hvala Bogu'

Dubrovnik je, čini se, sve bliže i svojoj dionici autoceste koja bi ga trebala spojiti s ostatkom zemlje. Priča je to koju su stanovnici juga slušali desetljećima, a sada su dobili i novi rok. Nova dionica autoceste do Dubrovnika gradit će se od Rudina do Osojnika.

Od 28 kilometara dionice, čak 19 kilometara je u vijaduktima i tunelima. Sve je to dio buduće autoceste koju stanovnici juga čekaju predugo.

"Naravno da se veselim i hvala Bogu da je i ta dionica autoceste došla u završnu fazu, makar papirnato i da će Vlada ostvarit ovaj dugo sanjani san hrvatskog čovjeka na jugu", kazao je Đivo Market, načelnik Općine Mljet. No, kada kreću radovi - nema točnog datuma.

U tijeku je javni natječaj

Za dionicu autoceste od Rudina do Osojnika u tijeku je javni natječaj za ugovaranje izvođenja građevinskih radova za etapu 1. od Rudina do Slanog i etapu 2. od Slanog do PUO Mravinjac. Planirani početak izgradnje je nakon ugovaranja radova i ishođenja potrebnih građevinskih dozvola.

Još u svibnju 2009. otvoreni su radovi na dionici autoceste Dubrovnik - Doli. No, sve je ostalo samo na ceremoniji, a novi rok za dovršetak dubrovačke autoceste pomaknut daleko.

"Sukladno terminskom planu i to bi trebala biti 2029. godina. Manje je bitno je li to godina prije ili poslije, najvažnije je da započnu radovi. Oni će se raditi u više faza. Prve dvije faze se rade do čvora Mravinjac i posljednja faza Mravinjac Osojnik", kazao je Mato Franković, gradonačelnik Dubrovnika.

Vrijednost radova oko 1,2 milijardi eura

Od Metkovića do Dubrovnika sagradit će se 47 kilometara autoceste, te još blizu 15 kilometara spojnih cesta. Procijenjena vrijednost radova je oko milijardu i 200 milijuna eura. A dok se čekaju novi kilometri cesta, ubrzano se priprema i novi sustav naplate cestarina bez kućica. On bi trebao biti u funkciji nakon ljeta 2026. godine.

