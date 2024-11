'Druga mama' Srđana Mlađana posjećuje ga godinama u zatvoru: 'Nije on više zla osoba'

Je li zatvor za Srđana Mlađana bio Normabel ili steroidi, vidjet ćemo jako brzo - već 2027. godine. Dok brojni sumnjaju da se promijenio, a oni čiji su se životni putevi isprepleli s "rođenim ubojicom", strahuju za vlastite živote, Pavica vjeruje da se promijenio. Kaže da je bila u njegovoj koži. Nije ubijala u doslovnom smislu, ali je - riječima.

Prateći njegov slučaj na televiziji i novinama, vidjela je da to 17-godišnje dijete. Gledajući ga golog do pasa tijekom privođenja nakon ubojstva policajaca i otmice obitelji na Borongaju, na um joj je došao Križni put i Isus.

Rekla je samoj sebi da ga mora posjetiti čim će imati priliku. Pavica ima troje svoje i troje udomljene djece. Zatvorski čuvari rekli su joj da ne smije imati dodir s njim, ali ona ga je nakons at vremena razgovora pitala smije li ga zagrliti.

"Jako je bio sretan kad mu stavim ruku na rame, da ga se ne bojim. To ga je toliko radovalo. Nevjerojatno. Prvi ste, kaže koji ste se pojavili da se mene ne bojite … I tako on mene do dana, do dana današnjega zove 'druga mama'", ispričala je Andriji Jarku i otkrila detalje njihovih razgovora, ali i razgovora s Mlađanovim roditeljima. Pavica zna da je ubio troje ljudi, ali kaže:

"To nije napravio Srđan, to je napravila Sotona kroz Srđana".

Savjetovala je Mlađana da napiše pismo Elizabetinim roditeljima, njegove prve žrtve, ali tvrdi da ga nije ona pisala. Iako je pred Andrijom Jarkom pročitala stravične riječi koje je Srđan Mlađan napisao o svojoj bivšoj supruzi Eliji, Pavica je opet pronašla objašnjenje za njega.

"Nije on više zla osoba", uvjerena je i najavila je kako će ga voditi kroz život kada izađe iz zatvora.

