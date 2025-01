Driftali na stazi Platka pa zapeli u snijegu: Kamere zabilježile noćne divljake

U noći na subotu nepoznato društvo odlučilo je na -5 stupnjeva Celzijevih, zaputilo se na Platak, zabavljajući i testirajući svoje vozilo na snijegu.

Kako donosi portal Lokalpatrioti-Rijeka, drušvo je pokušalo driftati u podnožju staze kod X bara. Navode da je kazna za driftanje na Platku 265 eura jer se radi o komunalnom prekršaju.

"Izvlačenje iz snijega radi se s ratrakom strojem za uređenje skijaške staze jer to je jedino vozilo koje se može kretati po dubokom snijegu. Cijena koja je naplaćena da se to napravi je 265 eura. Dakle, ovdje je riječ o protupravnom korištenju javne zelene površine. Platak spada u javnu zelenu površinu, a to je nadležnost Općine Čavle jer skijalište teritorijalno pripada njima", objavili su na portalu lokal-patrioti Rijeka.

Objavili su i snimku driftanja na stazi na svom Facebooku:

Podsjetili su i na brutalnu tučnjavu 2023. kada su na stazu skijališta ušli s BMW-om. Napadači iz automobila okomili su se na HGSS-ovce i djevojku koje su pretukli.

