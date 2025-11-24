Drama u centru Zagreba: Pljačkaš držao ministra na nišanu

Priča o Aleksandru Millesu, organizatoru najveće pljačke kulturnog blaga u hrvatskoj povijesti, često se fokusira na nestale inkunabule i misteriozne putove novca. No, jedna od najdramatičnijih epizoda odigrala se godinama nakon što je osuđen, na zagrebačkim ulicama, kada se "profinjeni" ljubitelj knjiga pretvorio u desperadosa s automatskom puškom. U novoj epizodi 'Dosjea Jarak' na Voyo, ključni akteri tog vremena, uključujući bivšeg ministra unutarnjih poslova Ivana Jarnjaka i suca Vladimira Vinju, rasvijetlili su trenutke kada je "pljačka stoljeća" prerasla u talačku krizu u centru metropole.

Iz zatvora prošetao učlaniti se u NSK

Aleksandar Milles, mladić iz ugledne novinarske obitelji koji je godinama potkradao Nacionalnu i sveučilišnu biblioteku, osuđen je na dugogodišnju zatvorsku kaznu. Međutim, ono što i danas izaziva nevjericu jest tretman koji je imao tijekom služenja kazne.

Foto: Dosje Jarak

Sudac Vladimir Vinja, koji je vodio postupak protiv Millesa, prisjeća se trenutka kada je doznao gdje Milles služi kaznu. "Iz meni sasvim nepoznatih razloga, taj je čovjek bio poslan na izdržavanje kazne u zatvorsku ustanovu poluotvorenog tipa, što uključuje izlaske van," navodi Vinja.

Situacija je poprimila elemente crne komedije kada je Milles, tijekom jednog takvog slobodnog vikenda, učinio nezamislivo. Došao je u istu ustanovu koju je godinama pljačkao – Nacionalnu i sveučilišnu biblioteku – s namjerom da se učlani. "Mogu samo zamisliti kakva su bila lica tih činovnika kad im se pojavio čovjek koji leži u zatvoru zbog pljačke njihove ustanove," ističe sudac Vinja, opisujući Millesovo ponašanje kao mješavinu psihopatije i nedorečene osobnosti koja uživa u prkosu.

Foto: Dosje Jarak

Talačka kriza u centru Zagreba: "Policajac nema šanse. Ubit će ga kao ništa"

No, Millesovi izlasci nisu stali na bizarnim posjetima knjižnici. Tijekom jednog dopusta iz kaznionice u Lepoglavi, Milles se odlučio na bijeg. S prijateljem je provalio u trgovinu u Ilici, no policija ih je brzo uočila. Uslijedila je potjera zagrebačkim ulicama. Dok je njegov suučesnik uhićen i odveden u pritvor, Milles je uspio pobjeći, ali ne daleko. Ovoga puta, umjesto skalpela za izrezivanje grafika, u rukama je imao oružje. Ubrzo je situacija eskalirala. Milles je presreo policajca i uzeo ga za taoca.

Foto: Dosje Jarak

Centar za obuku specijalne policije primio je dojavu o talačkoj krizi. "Čim je zvonio 'specijal', znao sam da nešto nije kako treba," prisjeća se bivši ministar unutarnjih poslova, Ivan Jarnjak.

Prizor na terenu bio je zastrašujući. Milles je stajao svega metar iza policajca, s automatskom puškom kalašnjikov uperenom ravno u njegova leđa. "Bilo kakav pomak, policajac nema nikakve šanse. Ubit će ga kao ništa," opisuje Jarnjak dramatične trenutke. Adrenalin je bio na vrhuncu, a očekivalo se da bi svakog trenutka mogao odjeknuti pucanj.

Foto: Dosje Jarak

Jarnjak na nišanu: "Možeš me ubiti samo jednom"

Pregovori su se odvijali u napetoj atmosferi gdje je svaka riječ mogla biti okidač za tragediju. Jarnjak i policijski tim nisu imali manevarskog prostora za silu; jedina opcija bila je pokušati ga verbalno uvjeriti da odustane.

U jednom trenutku, dok su se nalazili na udaljenosti od tridesetak metara, Milles je okrenuo automat prema samom ministru Jarnjaku.

Foto: Dosje Jarak

"Ja vas mogu ubiti," zaprijetio je. Jarnjak je, zadržavši hladnokrvnost, odgovorio rečenicom koja se pamti: "Možeš, ali samo jedanput. Dvaput me ne možeš ubiti."

Bivši operativac policije koji je svjedočio događaju opisuje atmosferu riječima: "U zraku je lebdjela smrt." Svi prisutni očekivali su da će pasti mrtva glava – ili policajac, ili Milles, ili ministar.

