Primorac nastavio udarati po Milanoviću, sipao brojne uvrede pa zapitao: 'Tko mu daje plaću?'

Predsjednički kandidat Dragan Primorac opet je u petak stao pred novinare. Kazao je kako je u društvu svojih prijatelja, bivših časnika, uglavnom ljudi koji su dali golemi doprinos RH iz antiterorističke postrojbe Lučko.

Naglasio se da se nalaze ispred Ministarstva obrane gdje je Zoran Milanović rasprostro crveni tepih kako bi mogao sam sebi odati počast jer na žalost na svim drugim mjestima u svijetu mu to nitko ne radi.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"U ovim uvjetima kad glavni tajnik NATO-a ističe da do 2029. godine postoje ogromne šanse da će Rusija napraviti sljedeći iskorak, sljedeću agresiju, a da Zapad nije spreman, postavlja se pitanje što Hrvatska radi po tom pitanju i koja je uloga predsjednika u odlasku Milanovića", rekao je Primorac.

'Kad smo se ja i moji prijatelji uključili u obranu Hrvatske, Milanović je rekao da ga je strah'

"Tu je vrlo važno istaknuti: imate čovjeka koji je na početku Domovinskog rata, kad smo se ja i moji prijatelji uključili u obranu Hrvatske, rekao da ga je strah. On je to javno rekao i objavio na poziv generala Tusa da se nije usudio ići. Postavlja se pitanje kakva je njegova ljubav, njegovo srce, da se može uključiti u ove iznimno teške i zahtjevne trenutke, ne samo za Hrvatsku nego i za cijeli svijet. S druge strane, postavlja se pitanje kako je netko tko je kao premijer za svog mandata smanjio plaće i smatrao da je nužno ukinuti obroke poput salate, juhe i kolača hrvatskoj vojsci, netko tko je u vrijeme najveće globalne krize procijenio da nije dobro investirati u leoparde, rafale… i ostale sustave. Koje su njegove kompetencije kada je sudbina Hrvatske i EU na prekretnici?", rekao je Primorac.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Ja mislim da je odgovor vrlo jasan. ali kad za privatne svrhe treba koristiti najskuplji privatni taksi - Black hawk, onda je tu Milanović bez premca. Došlo je vrijeme kad Hrvatskoj treba odlučan predsjednik, netko tko će Hrvatsku staviti na prvo mjesto. Kao što Trump kaže 'America first', tako ja kažem 'Hrvatska na prvo mjesto', 'iznad svega Hrvatska'. Sve ovo što sam ja radio za vrijeme rata i moji prijatelji ima smisla samo ako je Hrvatska na prvom mjestu", dodao je.

"Ako kao premijer ismijava hrvatske vrijednosti, želi razbiti ploču HOS-a, a vrlo je jasno definirano što znači ploča HOS-a onih branitelja koji su bili u Domovinskom ratu. Ako šalje specijalce u Crkvu sv. Marka, postavlja se pitanje kakav je taj vrhovni zapovjednik i što on može napraviti u ovim vrlo dramatičnim situacijama", rekao je i naglasio kako Milanović ne želi surađivati s hrvatskom vladom, te smatra da Hrvatska nema svoje mjesto u NATO-u.

'Milanović želi zacrveniti cijelu Hrvatsku, on više ne može biti predsjednik'

Primorac smatra da Hrvatska treba biti ispod stola ili dalje od stola.

"Ja smatram da će Hrvatska biti partner sa svakom državom koja sjedi za stolom. Ključna je poruka - potpuno je jasna strategija Milanovića, kao čovjek koji vodio SDP iz sjene, želi sa SDP-om i Možemo zacrveniti cijelu Hrvatsku. Želimo li zemlju gdje će Milanović kao predsjednik države voditi oporbu, a on je na vlasti? To je moje pitanje svim domoljubima. 'Da li imate snage promatrati sve te događaje koji su vrlo jasno definirani. Moj poziv je jednostavan - Zoran Milanović više ne može više biti predsjednik. I to je moj poziv na jednu zajedničku koaliciju. On je ostvario rezultat kakav je u prvom krugu. Utakmica je počela ispočetka. On je odabrao strategiju obrane, to mi u Dalmaciji ne poznamo, mi igramo samo napad i centarfore. Bit će zanimljivo kakav će biti rezultat", rekao je i dodao:

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Zoran Milanović, dragi moji, želi samo jednu stvar. Osvojiti Hrvatsku, zacrveniti je, vladati Hrvatskom iz sjene i ono što je najtužnije - to je već započeo", poručio je građanima.

Dragan Primorac odgovarao je na pitanje novinara nakon dugotrajnog monologa, a u jednom trenutku je predsjednika nazvao lijenčinom, neradnikom, kukavicom i slabićem te rekao da ne zna tko mu daje plaću. Što je sve rekao, pogledajte u videu...

Tekst se nastavlja ispod oglasa