Primorac na presici: 'Otkad sam ušao u predsjedničku utrku nisam mogao ni sanjati...'

Kandidat za predsjednika Republike Hrvatske Dragan Primorac održao je konferenciju za medije na temu 'Zoran Milanović - najgori premijer, nikad gori predsjednik'!. Primorac je na presici govorio o događaju iz vremena lockdowna i druženja Milanovića u Slovenskoj ulici 9 gdje je bio gost u klubu Dragana Kovačevića.

"Jedna stvar je nevjerojatna. Otkad sam ušao u predsjedničku utrku nisam mogao ni sanjati ni pretpostaviti kako postoje dvostruki kriteriji u državi prema trenutnom predsjedniku ili bilo kojem građaninu uključujući i mene", kazao je Primorac.

"Predsjednik države s načelnikom glavnog stožera i nizom drugih ljudi dođe protuzakonito u restoran koji u tom trenutku ne izdaje račune dok su u tom trenutku brojni restorani zatvoreni. Ljudi gube posao, gube sve što imaju, bankrotiraju, a on se nalazi tamo s njima, jedu, ne izdaju se računi. A onda njegov bliski prijatelj, kojeg pozna niz godina, protiv njega se vodi istraga, Dragan Kovačević biva uhićen i na tom istom mjestu se pronađu brojači novca", kazao je.

"Policijsko izvješće pokaže da je ogromna količina novca ušla, a ništa nije izašlo putem čovjeka koji je to unio. Svaka normalna država ne traži istragu nego pokretanje postupka, utvrđivanja odgovornosti čovjeka koji je u tom trenutku srušio svetost hrvatske države, a to su zakoni ", dodao je.

"Što je on napravio? On negira što je napravio. Laže ljude. Kada novinari stisnu, prizna i kaže da je morao doći jer je bilo viška hrane", rekao je Primorac.

To je poraz države, to je poraz prava, mimo toga što je to ljudski poraz čovjeka koji se zove predsjednik, dodao je.

