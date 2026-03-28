U Podgorici okupljena elita PR-a: Nagrade otišle u ruke najboljih, evo tko su oni

Tijekom tri dana Podgorica je postala epicentar PR-a jer je u tom gradu održana višednevna konferencija koja je okupila oko 220 sudionika koji su uz nekoliko desetaka predavača i panelista iz regije i cijelog svijeta razmijenili najbolje prakse iz svoje struke, otvorili pitanja izazova i ukazali na nove prilike.

Tom oprilikom svečano su dodijeljene međunarodne nagrade PRO PR Globe People Achievement Awards, koje okupljaju istaknute komunikacijske stručnjake iz cijelog svijeta. Ove godine nagrađena su ukupno 32 dobitnika iz 13 zemalja, čime je još jednom potvrđen globalni značaj i utjecaj ove prestižne struke.

Ovogodišnji dobitnici priznanja PRO PR Globe People Achievement Awards iz Hrvatske su Vlatka Kamenić Jagodić, direktorica sektora marketinga i korporativnih komunikacija Končar-a, Krešimir Domjančić, vlasnik Komunikacijskog butika, te Iva Stilinović Grahovac, voditeljica odjela odnosa s javnošću Hrvatskog narodnog kazališta.

Ovogodišnji dobitnici priznanja PRO PR Globe People Achievement Awards iz Srbije su Željka Jakovljević, voditeljica komunikacija u UniCredit Bank Serbia, Milica Milanović, Corporate Affairs Manager u Nestlé Adriatic S d.o.o., te Sanja Milanković Kolundžija, Principal u Executive Group.

Ovogodišnji dobitnici priznanja PRO PR Globe People Achievement Awards iz Crne Gore su: Branko Latinović, voditelj odjela za medije i odnose s javnošću Fudbalskog saveza Crne Gore, Milena Đergović, strategic partnership director u KotorArtu, Ivana Bobičić, Managing Director u Represent Communications, Lena Bošković, rukovoditeljica korporativnih komunikacija Vezuv grupe te Senada Mulešković, PR menadžerica u Čistoća d.o.o.

Među ovogodišnjim dobitnicima iz Bosne i Hercegovine nalaze se Zvezdana Žujo, direktorica agencije Communis Sarajevo, te Indira Musić, rukovoditeljica komunikacija ASA bolnice, koje su nagrađene priznanjem PRO PR Globe People Achievement Awards Iz Bugarske je nagrađena Mariya Jeliazova, Cluster Communications Lead za Balkan u AstraZeneci.

Iz Slovenije su priznanja dobili Jernej Kovač, direktor korporativnih komunikacija pri Gospodarskoj komori Slovenije, te Iztok Verdnik, direktor sektora korporativnog komuniciranja u Mercatoru. Iz Sjeverne Makedonije nagrađena je Lenche Karpuzovska, marketing i PR menadžerica u EVN-u.

Dobitnice iz Ujedinjenog Kraljevstva su Advita Patel, bivša predsjednica Chartered Institute of Public Relations (CIPR) 2025. godine, te Farzana Baduel, CEO i suosnivačica Curzon PR-a. Iz Mađarske priznanje je dobio Petar Elkan, komunikacijski i marketing director 4iG kompanije.

Među ostalim međunarodnim dobitnicima nalaze se Amith Prabhu iz Indije, osnivač The Promise Foundation, Michael Schroder iz Njemačke, bivši osnivač i CEO Orca Affairs, te Samuel Heath iz Francuske, direktor komunikacija u Interpolu.

Posebna priznanja PRO PR Globe Vision Manager dodijeljena su Zorici Mišković, shopping center managerici u Big Group, i Branku Mitroviću, CEO-u One Crna Gora. Nagrada Vision City pripala je gradu Plavu, dok je priznanje PRO PR Globe Transparency in Communication dodijeljeno Centralnoj banci Crne Gore.

Dobitnici PRO PR Globe Infigo Awards su prof. Justin Green, predsjednik i CEO Global Alliance for Public Relations and Communication Management (Global Alliance) i Sead Fočo, vlasnik portala Media Marketing.