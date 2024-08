Dobrović oštro odgovorio Penavi: 'Neka se suzdrži od ovakvih kvalifikacija...'

Predsjednik Domovinskog pokreta Ivan Penava sa svojim timom održao je danas održao konferenciju za medije koju je sazvao nakon višemjesečnog sukoba i medijskih napisa o raskolu u stranci između njegove struje i struje njegova zamjenika Marija Radića.

O njegovim izjavama sada se oglasio i Slaven Dobrović, član Predsjedništva DP-a koji pripada struji Marija Radića. Njegovu izjavu prenosimo u cijelosti:

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Na svojoj tiskovnoj konferenciji, sadašnji predsjednik DP-a Penava, očito ponukan mojom javnom kritikom njegovog vođenja parlamentarne stranke na vlasti, iznio je dvije teze kojima me nastoji prikazati neprincipijelnim i nesamostalnim sudionikom političkog i javnog života u Hrvatskoj.

Prvi prigovor se odnosi na moje navodno odbijanje ministarske i tajničke dužnosti u izvršnoj vlasti. Baratanje mjestima ministara, državnih tajnika i drugih dužnosnika kao da se radi o mjestima u VIP loži nogometne utakmice ili kakvog dobrog koncerta je istodobno smiješno i žalosno.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Baš zato sam na postizbornim sjednicama predsjedništva DP-a upozorio da je vrlo važan izbor resora za koje ćemo u vladi preuzeti odgovornost. Što bolje poznavati resor, razumjeti strukturu i procese te prepoznati što se, gdje, kako i u kojem roku može pokušati napraviti, sve u službi javnog dobra, isticao sam kao ključ za našu (DP-ovu) uspješnost u sudjelovanju u vlasti. Upravo zato sam pred svima, kao jedini koji među prisutnima ima iskustvo dva, doduše kratka (devet i šest mjeseci) ministarska mandata, rekao da se mogu uhvatiti u koštac u sektoru zaštite okoliša. Ne samouvjereno i bahato, već s ozbiljnošću pred velikim izazovom i prilikom da se mnoge resorne nelogičnosti otklone te načini istinski skok u smjeru održivog razvoja Hrvatske.

Stoga sam ponosan na držanje principa i ne pristajanje na neki drugi resor i logiku predsjednika Penave – ministar je ministar, pa bilo u kom sektoru. Jako bih volio da načelo kompetentnosti postane ključno, a ne usputno ili slučajno kod izbora ministara u hrvatskoj vladi.

Drugi element podmetanja predsjednika Penave je moj poslovni odnos s trgovačkim društvom Pevex d.d., kao da postojanje ili nepostojanje takvih poslovnih odnosa suštinski nešto dokazuje i kvalificira.

Kao redoviti profesor Sveučilišta u Zagrebu, na Fakultetu strojarstva i brodogradnje ponosan sam na sva tri segmenta svoga rada – nastavni, znanstveni i stručni. Ovaj treći, koji uglavnom ima i komercijalni karakter nije sramota i nepravilnost nego pokazuje primjenjivost i određenu tržišnu verifikaciju što za profesora nije nebitno, posebno u aplikativnom tehničkom području.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Stoga, na pitanje imam li poslovnih veza s trgovačkim društvom Pevex mogu reći da ih imam, kao što ih imam ili sam imao s mnogim drugim poslovnim subjektima, ali i gradovima i općinama. U tom smislu vrijedi spomenuti da sam i s Gradom Vukovarom poslovno surađivao, no to ne znači da me se može kvalificirati kao osobu s bilo čije platne liste. Zar je sramota koristiti svoje stručno znanje i pošteno raditi?

Sramota je nepošteno insinuirati, voditi se osobnim, a ne javnim interesom u obnašanju javnih dužnosti. Sramota je primati mito i još mnogo toga što je nažalost prisutno u politici te ne dozvoljavam da me se trpa u taj koš.

Stoga molim predsjednika Penavu da se suzdrži od ovakvih kvalifikacija, a predstojeći izborni ciklus shvati kao izazov za potvrdu svojih politika ili priliku da se Domovinski pokret principijelno i pošteno vrati na svoje početne postavke. Unatoč neobičnim i prilično nepoštenim odabirom broja izaslanika pojedinih županijskih organizacija."

Tekst se nastavlja ispod oglasa

POGLEDAJTE VIDEO: Ivan Penava: 'Očekujem da će većina stranačkih tijela prihvatiti potporu HDZ-ovom kandidatu'