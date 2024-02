Simona Ozimca snimili smo u Selnici kraj Marije Bistrice, u skloništu u kojem trenutno 83 psa i jedna maca čekaju stalni dom. Dom bez boksa, bez zlostavljanja, bez lanca. Dom iz kojeg ih više nikada nitko neće izbaciti. I Simon je pronašao napuštenog psića i s mamom ga odvezao u Luč Zagorja. O psu nije prestao razmišljati.

"Nakon nekog vremena poželio sam ga doći posjetiti i kada sam vidio koliko je ovdje pasa, odlučio sam pomoći. Šećem različite pse, a najdraži su mi oni čupavi", otkrio je 10-godišnji Simon.

"Ljudi koji napuštaju pse su jako, jako loši"

Bio je u društvu vesele Zelde. I ona traži dom. Kao i svaki mlad pas, zaigrana je, znatiželjna, druželjubiva. I obožava Simona, koji ju je prošetao kroz šumu. Kada smo na tren uzeli lajnu u svoje ruke, odmah je pogledom tražila Simona i krenula prema njemu. Simon u Selnicu dolazi svake subote iz Donje Stubice. Vozi ga mama, a kao i svaki volonter potpisao je ugovor s Luči Zagorja. Dolazak ovdje, u veliko društvo pasa, najljepše mu je provedeno vrijeme.

"Inače volim pse, dođem ovdje i šećem ih. Ljudi napuštaju pse jer ih kupuju i onda nakon nekog vremena vide da pas nije za njih. Razmišljaju da nemaju hrane za psa, nemaju novac za psa i onda ga samo ostave. Mislim da su ti ljudi jako, jako loši", ocijenio je mali Simon.

I on bi jednom želio imati svog psa. Taj će pas, kaže, biti veliki. I Zelda je velika i nije mu je teško šetati. Kaže da je dobar pas. Sluša ga tak tak, ali je lako podmiti s poslasticama.

“Pse se ne smije ostavljati”

On nije jedino dijete koje volontira. Na šetnju i maženje sa psima dolazi dosta djece. Bile su tu i sestre Bela (10) i Una (8) Horvat. I Mateo (13) i Tia (11). Njih dvoje žive blizu skloništa i često navrate. Sa sobom dovedu i pse koji su nekada bili stanovnici skloništa, sada su udomljeni kod njih. Tia je udomila Dinu, a Mateo dolazi s Mimi, koju je na skrb uzeo njegov djed. Djeca su suglasna, pse se ne smije ostavljati, kažu da je to grozno i da niti jedan čovjek to ne bi smio učiniti.

Sklonište za napuštene životinje Luč Zagorja ove godine slavi 10 godina postojanja. Izgradili su se još u vrijeme kada su se neudomljivi psi eutanazirali. Luč Zagorja od početaka je bilo 'no kill' sklonište. Do danas su zbrinuli i udomili više od 4000 pasa.

Voditeljica skloništa Mirjana Zajec kaže da, ipak, danas ima manje napuštenih životinja no što ih je bilo prije 10 godina.

"Unazad dvije godine trend napuštanja životinja se promijenio, sada ljudi napuštaju muške odrasle, veće pse i oni nam zadaju probleme. Osim što nisu čipirani ni kastrirani, ne slažu se ni s drugim psima. Čak 80 posto pasa koji nam dolaze su muški. Kako se ne slažu s drugim psima, niti muškim niti ženskim, zauzimaju nam puno prostora jer u boksu moraju biti sami, a boksevi su veliki, za pet do šest pasa. S kujicama je lakše", priča nam Mirjana Zajec.

Nikada se, kaže, neće iskorijeniti napuštanje životinja. Zato Luč Zagorja organizira radionice, edukacije i predavanja. Osim u osnovnim i srednjim školama, kako bi senzibilizirali mlade ljude, počeli su i s radionicama za odrasle.