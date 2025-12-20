FREEMAIL
PREKINUTA OPSKRBA /

Dio Zagreba ostao bez struje: HEP izvijestio o detaljima kvara

Dio Zagreba ostao bez struje: HEP izvijestio o detaljima kvara
Foto: Davor Puklavec/pixsell

Neposredno po izbijanju kvara, na teren su upućene ekipe montera Elektre Zagreb

20.12.2025.
11:54
Hina
Davor Puklavec/pixsell
Zbog kvara na transformatorskoj stanici koji se dogodio u subotu u jutarnjim satima prekinuta je opskrba električnom energijom za oko 150 kupaca na području sjevernog Jaruna, izvijestili su iz HEP-a te dodali da djelatnici Elektre Zagreb rade na otklanjaju kvara. 

"Zbog kvara na transformatorskoj stanici u jutarnjim satima došlo je do prekida opskrbe električnom energijom za oko 150 kupaca na području sjevernog Jaruna, između Hrgovića i Ulice hrvatskog sokola", odgovorili su Hini iz Hrvatske elektroprivrede (HEP).

Uslijed kvara na tom području, dodali su, nije radio dio javne rasvjete i prometne signalizacije. "Neposredno po izbijanju kvara, na teren su upućene ekipe montera Elektre Zagreb te se otklanjanje kvara i normalizacija opskrbe električnom energijom očekuje oko 13 sati", poručili su.

Napomenuli su i da na području Grada Zagreba i okolice HEP ODS Elektra Zagreb ima oko 450.000 korisnika.

POGLEDAJTE VIDEO: Zimska bajka u centru Zagrebu: I Josipa Lisac prokomentirala 'prvi snijeg':

ZagrebJarunElektrična EnergijaStrujaHep
