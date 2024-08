Dinko Petričević Mijo, ribar i kuhar u hvarskom restoranu Garifulu, ispričao je kako se osjeća točno 12 dana nakon napada koji je zgrozio javnost.

U Gariful je upao Josip Ćurković Ćos, suvlasnik poznatog hvarskog bara Carpe Diem, koji se okomio na Miju i vlasnika Ivana Gospodnetića. Ozljede koje je Mijo dobio u napadu bile su strašne. Ozlijedio je glavu, ima rez s 14 šavova.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Još uvijek me boli glava, najviše po danu, ali i noću me bol glave zna prenuti. Manta mi se, teško spavam. Popijem tabletu za spavanje da lakše usnem, ali i ona malo pomaže", ispričao je Mijo za Slobodnu Dalmaciju.

Navodi da je od napada stalno u kući i da je počeo halucinirati. "Nemirno spavam. Progoni me sve što smo Ivan i ja doživjeli i preživjeli. Imam osjećaj da mi netko stalno ulazi u kuću, da provaljuje kroz vrata i prozore. Strašno, nemam mira", dodao je kuhar.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Redovito ga posjećuje obiteljska liječnica koja brine da oporavak protekne u najboljem redu. "Dosadno mi je, ali su mi liječnici zabranili bilo kakav fizički rad, pa ih treba poslušati. U napadu sam ozlijedio gornji kapak, dio glave poviše obrva i ispod donjeg kapka. Ne znam hoće li se vidjeti rez, iako je to manje bitno. Bitno je da se oporavim kako treba", kaže Dino Petričević Mijo.

Dodaje da ga nitko iz Carpe Diema službeno nije zvao i pitao kako se osjeća: "Nazvao me samo jedan djelatnik kojeg znam od nije i on me pitao za zdravlje." Podsjetimo, napadnuti vlasnik Ivan Gospodnetić u RTL-u Danas govorio je u napadu. Naveo je da su mu prijetnje stizale i nakon te noći, a kao razlog za okršaj naveo je tek jednu riječ - konkurenciju.

POGLEDAJTE VIDEO: Hvar i dalje bruji oko okršaja. Je li riječ o mafijaškom obračunu u špici sezone ili ratu za goste?

Tekst se nastavlja ispod oglasa