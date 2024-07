HEP je obavijestio da će tijekom utorka i srijede dio srednje Dalmacije biti bez električne energije zbog redovnih radova.

U utorak 2.7. će u Splitu bez struje biti građani u Ulici Matice hrvatske 13,17,19,21 u očekivanom trajanju od 9.30 do 12.30 sati, zatim u Ulici Pujanke 79 (od 8.00 do 14.00 sati), Ulici Pujanke 81 (od 9.30 do 12.30 sati).

U Klisu, zbog rada na mreži, od 9.00 do 13.00 sati struje neće biti u Ulici Vjekoslava Paraća 13,17, 19, 6.

Ulice Duboka i Slovinjina u Milni također ostaju bez struje od 9.00 do 14.00 sati, kao i dio općine Lovreć - ulice Dvorine, Pogreda, Kašin Okrajak - od 8.30 do 14.00 sati.

Od 12.00 do 16.00 sati bez struje će biti i Ulica Drvenik mali.

U srijedu struje neće biti u Ulici Pujanke 83 (od 8.00 do 14.00 sati), Ulici Pujanke 85 (od 8.00 do 14.00 sati) te Put Brižina 19 od 8.30 do 13.30 sati.

Struje neće biti ni u mjestu Slatine - Predio mirine, Zvonimirova obala, Put kadulje, Put ružmarina, Put brnistre te Staraci.

U slučaju nevremena radovi će biti odgođeni, poručili su iz HEP-a.

