Provjerili smo kako rade trgovine ove nedjelje, evo gdje možete kupiti namirnice

Zbog izmjena Zakona o trgovini, trgovci u Hrvatskoj mogu odabrati samo 16 radnih nedjelja u godini. Provjerili smo kako će trgovine, pekare i trgovački centri raditi ove nedjelje

25.10.2025.
17:59
Zbog izmjena Zakona o trgovini, trgovci u Hrvatskoj mogu odabrati samo 16 radnih nedjelja u godini. Provjerili smo kako će trgovine, pekare i trgovački centri raditi ove nedjelje. 

TRGOVINE

KONZUM - Sve informacije o radnom vremenu Konzumovih trgovina pogledajte OVDJE

LIDL - Popis trgovina koje rade pogledajte OVDJE

TOMMY - Popis prodavaonica koje su otvorene ovu nedjelju pogledajte OVDJE.

KAUFLAND - Trgovine Kauflanda ove nedjelje neće raditi. 

SPAR I INTERSPAR - Detaljan popis trgovina koje će biti otvorene možete pogledati OVDJE

PLODINE - Popis trgovina Plodina koji će raditi ove nedjelje može pronaći OVDJE.

EUROSPIN -  Eurospin će biti otvoren samo na nekim lokacijama. Koje su to i njihovo točno radno vrijeme provjerite OVDJE.

KTC - Trgovina nedjeljom neće raditi.

PEKARNICE

MLINAR - Na svojim stranicama objavili su detaljan popis poslovnica koje će raditi ove nedjelje. Popis možete pogledati OVDJE.

DUBRAVICA - Popis poslovnica koje će raditi ove nedjelje pogledajte OVDJE

PAN PEK - Popis prodavaonica koje rade ove nedjelje pogledajte OVDJE

TRGOVAČKI CENTRI

ZAGREB

ARENA CENTAR -  Trgovine Arena Centra bit će otvorene ove nedjelje. Arena Centar bit će zatvoren na blagdan Svih svetih, 1.11. te na Dan sjećanja na žrtve Domovinskog rata i Dan sjećanja na žrtvu Vukovara i Škabrnje, 18.11.

CITY CENTAR ONE -  Ove nedjelje zatvoreni su City Centar one East i West. 

SPLIT

JOKER - Ovaj trgovački centar radit će u nedjelju, a sve detalje možete provjerite OVDJE.

MALL OF SPLIT - Trgovački centar neće raditi ove nedjelje.

RIJEKA

TOWER CENTAR RIJEKA - Trgovine Tower centra ove nedjelje neće raditi. 

OSIJEK

MALL OSIJEK - Trgovine u ovom trgovačkom centru ove će nedjelje biti otvorene. 

