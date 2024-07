Mađarski premijer Viktor Orban čija je zemlja preuzela predsjedanje Vijećem Europske unije stigao je u Moskvu na sastanak s ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom.

Bivši ministar vanjskih i europskih poslova Davor Ivo Stier smatra da Orban nema mandat govoriti u ime Europske unije, ali i da se ovaj njegov potez mogao očekivati.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Ono što po meni Orban čini jest anticipirati nešto što on predviđa da bi mogla biti nova američka administracija i umjesto da se pričeka da to dođe tada, dakle u jedanaestom mjesecu, on prvi iskoristi poziciju predsjedanja europskom unijom da pokaže kojim putem se treba ići. Međutim, on nema za to mandat, nije za to konzultirao sa drugim šefovima država i vlada, prema tome, on može pokazati kojim putem on smatra da bi se trebalo ići, ali ne može govoriti službeno u ime Europske unije."

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Tekst se nastavlja ispod oglasa