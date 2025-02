Prva obećanja novog ministra i Dabrinog nasljednika: 'Pucat ću samo po golu u nogometu'

Jasna je poruka poslana i na tom tragu ćemo se time baviti u prvim danima, poručio je u utorak David Vlajčić nakon što ga je Sabor izglasao za novog ministra poljoprivrede i potpredsjednika Vlade, a govoreći o imenovanju nove Uprave Hrvatskih šuma nakon što je Vlada aktualnu smijenila.

"Što se tiče Uprave Hrvatskih šuma, svjesni smo svi odluka Vlade, jasna poruka je poslana i na tom tragu ćemo se u prvim danima baviti time. Poruke Josipa Dabre sam ozbiljno shvatio, činjenica je da postoje određeni problemi, i sama Uprava je podnijela određene kaznene prijave, stoga od nje očekujem aktivan angažman po tom pitanju", kazao je Vlajčić govoreći o imenovanju nove Uprave nakon što je Vlada aktualnu prošlog tjedna smijenila te tvrdnjama svog prethodnika Dabre o leglu kriminala u Hrvatskim šumama.

Nije htio precizirati kada će novu Upravu i predložiti niti koga će DP predložiti za šefa Uprave.

"To je na razini koalicijskih partnera - predsjednika DP-a i HDZ-a. Razgovarat će se o imenima, ali razgovara se isključivo o stručnim osobama koje su u stanju voditi jedno takvo trgovačko društvo koje upravlja bitnim strateškim resursima. Ne bih sada o rokovima, ali nema razloga za čekanje", kazao je.

Vlajčić o Dabrinim snimkama: Podnio je svoju političku odgovornost

Nakon što ga je Sabor glasovima 76 zastupnika vladajuće većine potvrdio za novog ministra poljoprivrede, šumarstva i ribarstva te potpredsjednika Vlade, Vlajčić je kao strateške ciljeve naveo povećanje proizvodnje hrane, očuvanje ruralnih prostora, modernizaciju proizvodnje.

"Poseban fokus želim staviti na mlade poljoprivrednike i očuvanje OPG-ova, ne smijemo dopustiti da se bavljenje poljoprivredom i obrađivanje domaće zemlje manje isplati od konobarenja u nekoj stranoj državi", naglasio je.

Posebno ga veseli što je radio na nacrtu Zakona o grobljima kao predsjednik radne skupine, a koji je pušten u javno savjetovanje.

"Osim što se bavi uklanjanjem četničkih spomenika, Zakon dovodi i do uređenja postupanja na grobljima. Svi oni objekti koji su nekad dizani tako da veličaju agresiju na RH, bez obzira ako i ne sadržavaju nekakve natpise, bit će uklonjeni", naveo je, između ostalog.

Nije bio rječit po pitanju snimki stranačkog kolege i prethodnika Dabre koje izlaze u medije, a u kojima ga se vidi s nekoliko različitih vrsta oružja.

"Dabro je podnio svoju političku odgovornost kao možda niti jedan političar u modernoj Hrvatskoj, ne bih ništa komentirao, istraga je u tijeku. Što se tiče njegova rada, u kratkom je vremenu napravio dobre poteze i to je činjenica", istaknuo je Vlajčić.

Upitan za komentar na snimke njegova prethodnika Josipa Dabre kako puca iz pištolja kroz prozor automobila i iz kalašnjikova u polju, Vlajčić je odbio komentirati.

Na pitanje znači li to da neće pucati iz kalašnjikova, poručio je: "Samo po golu na nogometu".

Penava: Dabro ima moje povjerenje, većina je stabilna

S obzirom na to da je Dabro, nakon što je Vladu ucijenio time da će podržati novog ministra kao presudna 76. ruka u Saboru samo ukoliko smijeni predsjednika Uprave Hrvatskih šuma, što je Vlada naposljetku proteklih dana i učinila, pa onda Dabro i glasao za Vlajčića, predsjednik DP-a Ivan Penava naglasio je da je većina stabilna.

"Ne bih mogao govoriti o nekakvoj krizi, imamo kvalitetnu suradnju, redovite sastanke, razmjenu informacija, stavova i donošenje zaključaka. Nekada se stvari dogode u danu, a nekada to potraje. Uvažavanje je jedini put da imamo stabilnu većinu i mislim da će to sve skupa (koalicija) trajati", poručio je.

Unatoč korištenju oružja, među kojima je i kalašnjikov, njegovu podršku u stranci, kazao je, i dalje ima.

"Jasno je kao dan da to nije smio napraviti, a napravio je kada nije bio ministar, zato snosi političku odgovornost. Na vlastitu inicijativu je odstupio i ne bi bio glavni tajnik DP-a da nema moje povjerenje uz, naravno, veliko neslaganje s ovim snimkama. To ponašanje nije dobro, ali je on platio političku cijenu", kazao je.

