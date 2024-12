Rat zbog Rimčevog kampusa, stigao odgovor na 'bombu' o zemljištu: 'Zemljište bi bilo za kuruzu...'

Zamjenik gradonačelnika Grada Svete Nedelje Gabrijel Deak objavio je status na svom Facebooku u kojem navodi kako je u proračunu, koji se donosi danas za 2025. godinu hrpa nelogičnosti.

"Sugrađani, danas se izglasava proračun za 2025. godinu. On je rađen u tajnosti, i u njemu se nalazi hrpa nelogičnosti, no jedna stavka je uznemirujuća! To je planirana prodaja gradskog zemljišta na kojem se nalazi kampus Rimca za iznos od samo 10 milijuna eura. No kako su te parcele opterećene pravom građenja, postavlja se pitanje hoće li biti i jedan zainteresiran kupac osim firme Rimac Technology? Trenutni ugovor o pravu građenja podrazumijeva da ukoliko investitor ne dovrši kampus, ne pokrene proizvodnju ili odustane od projekta, to zemljište skupa s nekretninom pripadne Gradu. Ako se pak investicija dovrši, nakon 69 godina to zemljište se vraća u gradsko vlasništvo. I u jednom i u drugom slučaju bez naknade investitoru za nekretninu na njemu. To je jako dobar deal za građane!Međutim, po novome bi to zemljište, koje je 2021. godine vrijedilo po procjeni blizu 11 milijuna eura, a na kojem se u međuvremenu izgradio možda najveći poslovni objekt u Hrvatskoj vrijedan 150 - 200 milijuna eura, bilo prodano investitoru za samo 10 milijuna eura. Time bi se grad odrekao i svih prethodnih uvjeta i prava! I gdje bi taj novac otišao? Na fitness tiktokere? Manekenkama i voditeljicama? Ortacima? U Zurovčev nekretninski fond?", napisao je, između ostalog Deak.

Upozorio je da je jedna stvar uznemirujuća, a to je planirana prodaja gradskog zemljišta na kojem se nalazi kampus Rimca za iznos od samo 10 milijuna eura. U komentarima se javio i Mate Rimac koji je odgovorio Deaku. "Znači, ti bi, Gabrijele, htio da zato što smo uložili 150 milijuna Eura u Kampus i stvorili tisuće radnih mjesta u vašem gradu, da nas se sada odere i na zemljištu jer eto već nam je tvornica na njemu pa da nas se ucjeni?", poručio mu je Rimac, između ostalog u porukama.

Što kaže Dario Zurovac?

Sada je na sve odgovorio i prozvani gradonačelnik Svete Nedelje Dario Zurovec koji je na svojim društvenim mrežama napisao:

"Dok sam ja gradonačelnik Svete Nedelje, investitore i inovatore neće se protjerivati iz našega grada! Teškom smo mukom gradili imidž najboljeg grada za poslovanje i ucrtali se na investicijsku kartu svijeta da bi sav taj trud i rad poništile pakost, zloba i kratkovidnost destruktivnih pojedinaca koji preko tuđih leđa žele do svog političkog probitka.

Ovakvu sam destruktivnu birtijašku politiku suvereno porazio na prošlim izborima i ponovno ću to učiniti u svibnju sljedeće godine. Nažalost, svaki put iznova moramo dokazivati da se poticajnu sredinu za poduzetnike, ulagače, inovatore i mlade obitelji ne gradi na politikanstvu, tračanju i trovanju lažnim vijestima, nego na viziji, radu i otvorenosti. Birtijaško 'tjeranje pravde' širenjem dezinformacija u stvari je tjeranje normalnih ulagača i izvođača iz našega grada.

Takav tip zabave neodgovornih pojedinaca, od kojih su pojedini dobro plaćeni od građana Svete Nedelje, ovome gradu nanosi ozbiljnu štetu. Protjerivati Rimca iz Svete Nedelje znači povratak u kameno doba. Kad bi se proširio glas da jedan planetarno poznati Rimac odlazi iz Svete Nedelje zbog političkog reketa, nitko ozbiljan ovdje više ne bi uložio, vrijednost imovine svih građana značajno bi pala, a Gradu bi zemljište moglo poslužiti eventualno za kuruzu. Dok sam ja gradonačelnik, za takvu kratkovidnu i destruktivnu politiku neće biti mjesta u našem gradu!".

