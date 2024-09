Milanović priznao da ne zna napisati podnesak, Vanđelić se obrecnuo: 'A gdje će raditi ako ne u politici'

Čelnik stranke Republika Damir Vanđelić kritizirao je aktualnog predsjednika Zorana Milanovića na društvenim mrežama zbog njegove izjave da ni dan danas ne zna napisati podnesak iako je studirao pravo.

Vanđelić se na Milanovića, koji se na skorašnjim predsjedničkim izborima nada drugom mandatu na Pantovčaku, obrušio u objavi na Facebooku poručivši da je to "Monty Python leteći cirkus".

"Monty Python leteći cirkus. Predsjednik se pohvalio da sa završenim pravnim fakultetom ne zna ni podnesak sudu napisati. Izaberite takve da vas vode, pa što može završiti loše? A i gdje će čovjek raditi ako nije u politici 😉

N.B. Plenković i on su isto jato: očevi visoko u KPJ, oni na pravni fakultet pa u ministarstvo vanjskih poslova, pa sad oba vladaju Hrvatskom", poručio je, dodavši kako je "duopol dvije stranke s ex komunističkim karijeristima" loš za Hrvatsku.

Njegova objava dolazi dan nakon što je Milanović gostovao na Agronomskom fakultetu povodom proslave 105 godina postojanja, gdje je održao govor.

"Vi ste, kao i mnogi drugi studiji, onog tipa koji ja nisam studirao - 'no nonsense discipline'. To su vrlo konkretne stvari, tu nema zezanja. Ja sam završio pravo, nisam znao kako se podnesak piše do kraja studija. Mislim, ne znam ni danas", kazao je predsjednik u svom govoru.

Podsjetimo, osim što je u Hrvatskoj godinama bio poznat kao menadžer, Vanđelić je od nedavnog osnivanja stranke Republika i političar. U svojoj karijeri radio je uglavnom u privatnim kompanijama gdje je, između ostaloga, bio član Uprave Adrisa i predsjednik Uprave Croatia osiguranja.

Široj javnosti poznat je i kao nekadašnji šef Fonda za obnovu Zagreba te kao bivši predsjednik Nadzornog odbora Ine.

Vlada je Vanđelića i Luku Burilovića krajem 2021. razriješila dužnosti u Nadzornom odboru Ine, nakon čega je tamo dovela Davora Filipovića i Branimira Škurlu. Filipović je, podsjetimo, kasnije postao ministar gospodarstva i otišao zbog afere Savjetnik, a preispitivala se i njegova odgovornost zbog afere Plin za cent i prodavanja plina u bescjenje.

