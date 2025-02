Damir Novotny ukazao na Trumpovu 'apsolutnu glupost': Prijeti li Europi recesija zbog tarifa?

Donald Trump iznenadio je Europu viješću kako planira uvesti tarifu od 25 posto za trgovanje s Europskom unijom. Trump je dodatno šokirao izjavom da je blok sastavljen od 27 zemalja formiran da bi "prevario SAD".

"Donijeli smo odluku i to ćemo brzo objaviti. Bit će 25 posto", poručio je Trump. Iako nije otkrio detalje, spomenuo je da će se nameti primjenjivati ​​"općenito". I to će biti na automobilima i svim drugim stvarima".

Odgovarajući na kritike Trumpa, poljski premijer Donald Tusk rekao je da Europska unija nije osnovana da bi se ikoga prevarilo, nego radi očuvanja mira i jačanja transatlantskog prijateljstva. "Europska unija nije osnovana kako bi se ikoga prevarilo. Upravo suprotno", objavio je Tusk na X-u.

Istovremeno, Amerikanci strahuju da bi plan nametanja carina od 25 posto na robu iz Europske unije mogao izazvati odmazdu članica EU-a, ali i povećati cijene za američke potrošače, piše USA Today.

O tome što tarife znače za Europsku uniju, kako će utjecati na Europljane, cijene i prijeti li recesija, razgovarali smo s ekonomskim analitičarem Damirom Novotnyjem:

Što Trumpove tarife znače za Europsku uniju i kako će utjecati na Europljane?

Očekivalo se podizanje carina. Predsjednik Trump je to najavio u svom predizbornom programu, odnosno izbornom programu i to je potpuno očekivano. Kako će to utjecati na Europu općenito, pa onda na Hrvatsku - zasigurno ne pozitivno. Svakako će doći do usporavanja trgovine između Europe i SAD-a. Hrvatska nema osobito razvijene trgovinske odnose sa SAD-om, pa nekakav direktan učinak ne očekujemo. Veliko je pitanje kako će Europska unija reagirati. Europska unija nije odgovorila istom mjerom. Barem ne odmah. Ali neminovno je da će doći do usporavanja izvoza u sve američke države, a to će najviše pogoditi Njemačku i njemačku automobilsku industriju, koja je veliki izvoznik.

Mercedes 50 posto svoga izvoza, odnosno prodaje u Sjedinjenim Državama, proizvodi u samome SAD-u, a 50 posto automobila dolazi iz Europe. Moguće je da će Mercedes reagirati na dva načina - jedan je preseliti i ovih drugih 50 posto u SAD, što je zapravo intencija predsjednika Trumpa. Moguće je da će proizvodnja iz Njemačke biti preseljena u Mađarsku, pa će time biti jeftinija i time će se nadoknaditi taj gubitak od 25 posto, što znači da potrošači u SAD-u neće osjetiti razliku. Neki će se izvoznici iz Europe prilagoditi. Neki će podići svoje cijene pa će smanjiti svoju prodaju. Neki će podići cijene pa će njihovi proizvodi biti skuplji u Americi te će to onda direktno platiti potrošači u Americi koji su glasači Trumpa.

Što će Amerikancima biti skuplje, na kojim proizvodima će oni osjetiti razliku?

Američke države iz Europe uvoze uglavnom proizvode visoke dodane vrijednosti. To su automobili, hrana. Zanimljivo, Europska unija izvozi u sve američke države gotove proizvode, prehrambene proizvode, kao što je maslinovo ulje, sirevi, suhomesnati proizvodi iz Francuske, Italije i iz Irske, zatim farmaceutski proizvodi. Europska unija izvozi velike količine farmaceutskih proizvoda u SAD.

Znači li i to i da će luksuzni modni brendovi iz francuskih i talijanskih modnih kuća biti još skuplji?

Europski modni brendovi ne ovise toliko o američkom tržištu. Američko tržište nije njima toliko značajno. Naravno, postoji jedan segment tržišta kao i svugdje na svijetu, tako i u Sjedinjenim Državama. To su više azijski potrošači, arapske zemlje i sama Europa. U SAD-u potražnja za luksuznim proizvodima je koncentrirana u nekim regijama kao što je Kalifornija, ali nije tako proširena. Ono što je to zapravo važno, Europa nije samo proizvođač luksuznih modnih proizvoda, već i veliki proizvođač satova i alkoholnih pića.

Prijeti li Europskoj uniji zbog ovih tarifa recesija?

Europska unija je dovoljno veliko tržište. Sjedinjene Države su tek 15-16 posto udjela izvoza, a to nije značajan gubitak. Najviše automobilska industrija i industrija strojeva. Sjedinjene Američke Države su veliki izvoznici strojeva za poljoprivredu, sjemenske robe, to su njihovi veliki proizvođači. Primjerice, Monsanto koji pokušava prodati agrokemiju u Europi, ali opet ne vjerujem da to može znatno utjecati na Europu. Mislim da će Europa reagirati na drugačiji način. Ne carinama, nego okretanju sami sebi. Moramo uvijek imati na umu da je Europska unija izrazito velika ekonomski snažna regija.

Hoće li sada Europska unija više izvoziti u Kinu?

Europska unija će se otvoriti za sva područja izvoznog tržišta. To nisu samo tvornice, samo Kina, to je veliki izbor arapskih zemalja. Kosovo i Afrika su nova tema. Postoji više zemalja kojima bi se Europska unija mogla okretati. Ne smijemo zaboraviti Kanadu i Australiju, čak i Japan. Kreiraju se novi globalni trendovi. Došlo je do velikih promjena.

Kakve koristi ima SAD i Trump od toga da zapravo oteža sebi poslovanje s najvećim suradnicima?

Samo po sebi je logično da je to besmisleno. Ova primitivna logika - ako uvede carinu, da će se proizvodnja preseliti u sjedište države - to se sigurno neće dogoditi. Samo će narasti cijene. Njegovi glasači neće imati ama baš nikakve koristi od tarifa.

Trump je rekao da je Europska unija stvorena da uništi Ameriku.

Njegove riječi ne treba baš doslovno shvaćati. On govori uglavnom besmislice. Prije dan dva je francuski predsjednik Emmanuel Macron na konferenciji za medije morao ispravljati njegove brojke vezane za Ukrajinu jer on jednostavno ne govori istinu. Slično je i s deficitima i manjkom. Točno je da Europska unija više izvozi u SAD nego što SAD izvozi u Europsku uniju. Ali to nisu te brojke o kojima trebamo govoriti. Europska unija nije stvorena da bi naudila SAD-u ni na koji način. To je, naravno, njegova apsolutna glupost. Upravo suprotno, Europska unija je stvorena da bi bila snažnija, kao što su američke države stvorene kao savez suverenih država. Europska unija je ekonomski druga po snazi regija na svijetu, Njemačka je treća najveća ekonomija svijeta.

Prema tome, Europska unija je zahvaljujući tom procesu integracije osnažila svoju ekonomiju. Kina je, recimo, savez velikog broja različitih nacija koje drže isključivo jedan režim koji se ni na koji način ne može označiti demokratskim režimom. Kada bi se pitalo ljude u Kini hoće li se osamostaliti, vjerujte da bi mnogi rekli da bi se osamostalili od Kine. Tvrdnja predsjednika Trumpa se može svrstati u taj popis njegovih izjava koje nisu osobito utemeljene u realnom svijetu.

Na pitanje hoće li Hrvati osjetiti direktno povećanje cijena zbog tarifa SAD-a, Novotny smatra da do toga neće doći.

