U Hvaru napadnut je Jamajčanin Raymond koji već godinama živi i radi u tom gradu, a ujedno je i domaći zet jer je oženio otočanku.

Kako donosi Slobodna Dalmacija, Raymonda su navodno napala četvorica mladića nakon čega se on pokušao skloniti u restoran Alviž u kojemu su gosti smirili situaciju i pozvali policiju nakon čega su napadači privedeni na ispitivanje.

Ivica Bilandžić, vlasnik restorana Grande Luna u kojem napadnuti muškarac radi, o svemu je rekao. "Momci koji rade za Šegu, koji je inače moj prijatelj, cijeli dan su slavili i pili skupa. Kad su bili na putu doma, nešto su dobacili Raymondu koji im se nasmijao ili im nešto odgovorio, porječkali su se, a Raymond je ušao u Alviž. Nema tu nikakve zle krvi…", rekao je Bilandžić.

Šef navodnih napadača, Dušan Šego, o njima je pak rekao: "Kao poslodavac mogu reći da su ti momci zlatni dečki. Nisam očekivao to od njih, međutim dogodila se situacija nakon radnog vremena, što je izvan moje moći, ali u svakom slučaju, svatko tko nosi moju uniformu mora poštovati zakone. Oni su taj dan, nakon radnog vremena, opuštali se i slavili praznik koji svi slavimo. Ali sam im rekao da nakon slavlja idu mirno doma kako ne bi bilo problema, jer sam vidio da su popili. Sve je to bilo, po mom mišljenju, u granicama koje su okej... Došlo je do male provokacije od strane dečka koji je inače stvarno super. Meni je žao Raymonda jer on u Hvaru uživa ugled pristojnog čovjeka. U pitanju je bio alkohol, mala provokacija dovela je do situacije koja nikome nije trebala, pogotovo ne meni, jer su to momci koji su meni odani i nikad nisu napravili niti jedan problem."

Nastavio je kako je već dva dana kod kuće zbog srama. Policija je potvrdila da provodi krim-istraživanje nad četiri mladića od 22, 26, 28 i 29 godina zbog sumnje u počinjenje prekršaja protiv javnog reda i mira. Sumnjiči ih se da su nakon pepirke napali i lakše ozlijedili 41-godišnjeg stranca. Uhićeni su te su trojicu zadržali na triježnjenju, a četvrtog su pustili uz mjeru opreza zabrane približavanja i uspostavljanja kontakta s oštećenim.

