Već u subotu je bilo znatno toplije od uobičajenog za doba godine, osobito na kopnu. Slično i u nedjelju, a idućih će dana biti još toplije kako nam topliji zrak nastavlja pritjecati u anticikloni sa zapada kontinenta. Poremećaji se zadržavaju sjevernije od naših krajeva sve do idućeg vikenda.

NEDJELJA

Ujutro tek na krajnjem istoku zemlje uz prolazno nešto više oblaka, zatim prijepodne kao i drugdje većinom vedro. No, mjestimice u nizinama središnje Hrvatske može biti magle, a izgledna je uz zapadnu obalu Istre, osobito prema otvorenome moru, ali moguće i barem nakratko u zadarskom i splitskom akvatoriju.

Poslijepodne u središnjoj i sjeverozapadnoj Hrvatskoj ne baš vedro, ali bit će to tek visoki, slojeviti, često i prozirni oblaci pa će prevladavati opet dojam sunčanog vremena. Ugodno, temperatura slična ili čak uz ponegdje slab do umjeren jugozapadnjak malo viša. Bit će između 14 i 16 stupnjeva. Na istoku slično, većinom sunčano, a više oblaka se očekuje tek krajem dana, ponajprije u Podravini. Zapuhat će slab do umjeren jugozapadnjak, ali ostaje podjednako ugodno, ako ne i malo ugodnije. Od 14 do lokalno i 17 stupnjeva.

U Dalmaciji naviše sunca i vedrine. Vjetar slab, a temperatura oko ugodnih 15-16 stupnjeva, koji više od temperature samog mora. Na sjevernom Jadranu barem djelomice sunčano i mirno, prolazno uz umjerenu naoblaku, osobito oko Istre, uz čiju se zapadnu obalu navečer opet očekuje magla. Na moru između 12 i 15 stupnjeva, a u gorju lokalno moguće i više od toga.

IDUĆIH DANA NA KOPNU

Idući tjedan na kopnu još toplije i danju i noću uz postupno sve izraženiju južinu, ali i dalje prevladavajuće sunčane prilike, nešto oblačnije u Gorskom kotaru. Temperatura nerijetko preko 15 stupnjeva, a vrlo vjerojatno će se zabilježiti ponegdje i koja dvadesetica, kao da smo uistinu u srcu proljeća.

IDUĆIH DANA NA MORU

Uz Jadran malo toplije, ali kako to obično biva po južini sve oblačnije, osobito od utorka. Skupljat će se sve više tih niskih tmurnih oblaka, u početku još će češća biti i magla. Sve izglednija slaba kiša ili rosulja, isprva na širem riječkom području, a od srijede mjestimice i južnije.