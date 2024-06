Ujutro u većini zemlje sunčano i toplo. Jedino će u gorskom dijelu po kotlinama i ponegdje uz rijeke biti kratkotrajne magle. Jutarnja temperatura između 11 i 16 Celzijevih stupnjeva, a vjetar slab.

Ni poslijepodne se neće previše toga mijenjati u središnjem dijelu, prevladavat će sunčano i bit će vruće. Stupanj do dva viša temperatura, znači oko 30 stupnjeva. Na sjeveru zemlje i uz granicu sa Slovenijom postoje male šanse za neki lokalni grmljavinski pljusak krajem dana.

Istočna Hrvatska sutra uz Zagoru najtopliji dio zemlje s temperaturom uglavnom 30 ili 31 stupanj uz slab vjetar, a prevladavat će sunčano.

Slično i na jugu zemlje gdje će biti uglavnom vedro i vrlo toplo, u zaleđu vruće. Puhat će slab do umjeren vjetar s mora.

Sjevernije slična situacija. Sunčano i vrlo toplo, osobito na obali i otocima dok će u Gorskom kotaru biti umjerenog dnevnog razvoja naoblake. I ovdje će tijekom dana puhati umjeren maestral.

Mogući pljuskovi u subotu

Vruće i sunčano bit će nam i za vikend, ali u subotu i to opet u sjevernoj Hrvatskoj, poslijepodne može biti jačeg razvoja oblaka pa i kakvog pljuska, no generalno nas čeka vruć, pravi ljetni vikend! No, zato idući tjedan već od ponedjeljka opet promjenjivo, nestabilno uz grmljavinske pljuskove u većini unutrašnjosti. Ostaje vruće sve tamo do sredine tjedna kad će uz jaču kišu i temperatura pasti za nekoliko stupnjeva.

Što se tiče Jadrana, na sjevernom dijelu kiša i malo promjenjivije vrijeme bit će češći nego u Dalmaciji i to osobito u ponedjeljak i u srijedu. Za vikend i na moru posvuda sunčano, vrlo toplo ili vruće uz umjeren jugozapadnjak i jugo.