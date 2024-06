Bivši hrvatski veleposlanik u Rusiji i dobar poznavatelj prilika u Moskvi, Božo Kovačević, za Danas.hr komentirao je hvalisanje ruskih hakera da oni stoje iza kibernetičkih napada na hrvatske financijske institucije, o čemu smo prvi pisali.

Podsjetimo, Hrvatska narodna banka, Porezna uprava, Zagrebačka burza te Ministarstvo financija u srijedu su bili pod napadom, takozvanog DDosS napada. Stranice Porezne bile su neko vrijeme nedostupne, ali su nam potvrdili da nikakvu štetu ni krađu podataka napad nije uzrokovao.

Kovačević je za Danas.hr komentirao hvaljenje ruskih hakera napadom.

"Ako je točno ono što su naveli, onda je to dio hibridnog rata. Iz perspektive vodstva Ruske Federacije, ta država je u ratu sa Zapadom, što uključuje sve članice NATO saveza. Stoga je s njihove strane sasvim opravdano poduzimati takve kibernetičke napade i oni na to gledaju sa stavom - sve što Zapad poduzima protiv nas, mi imamo pravo poduzimati protiv Zapada. Podsjećam da nije istraženo tko je minirao cjevovode Sjevernog toka 1 i 2, ali je nesumnjivo da je riječ o terorističkom aktu jer je uništena civilna infrastruktura. Rusi na to odgovaraju napadima na ukrajinsku infrastrukturu te navode da to nije teroristički napad, po logici da se ni napad na Sjeverni tok nije navodio kao teroristički napad. Ali iza toga se krije i prijetnja da će oni uništavati infrastrukturu izvan Ukrajine ako ukrajinski dalekometni projektili budu uništavali infrastrukturu dublje u Rusiji."

'Hakeri dokazano rade po nalogu Kremlja'

Nastavio je da nema dvojbe da Kremlj općenito financira hakerske napade.

"Već nekoliko puta dokazano je da su hakeri radili po nalogu ruske države. Opet, njihov odgovor na to svodi se na citiranje Snowdena koji je pokazao da američke sigurnosne službe u potpunosti kontroliraju cjelokupnu internetsku komunikaciju i da rade u skladu s tajnom direktivom bivšeg predsjednika Obame. Ta direktiva daje im pravo da bez znanja država, na čijem teritoriju djeluju, poduzimaju takve napade", kaže naš sugovornik.

Dodaje da je Europa vrlo ranjiva općenito u svim aspektima sigurnosti. Štoviše, kaže da Europa zaostaje, ali da se istodobno ponaša kao da je lider.

"Tako smo mogli čitati da se predstavnici EU-a zgražaju i osuđuju što je Kremlj zabranio rad nekih europskih medija u Rusiji, ali pritom zaboravljaju da su prije nekoliko godina zabranili ruske medije u Europi. To je situacija neobjavljenog, ali faktično postojećeg rata i ovi hakerski napadi su dio repertoara hibridnog ratovanja. Time je najavljena mogućnost možda i žešćih napada", zloslutno je upozorio Kovačević.

Na pitanje je li ovakav napad upozorenje za moguće buduće napade, Kovačević kaže da je vrijeme da se aktiviraju diplomatski kanali za početak razgovora o miru.

"Opća pouka bi trebala biti sljedeća: Budući da obje strane u ovom sukobu, Rusija i Zapad, raspolažu sredstvima za uništavanje one druge strane, bilo bi razumno otpočeti diplomatske pregovore i rješavanje sukoba. Nedavno su komunicirali ruski i američki ministri obrane, vjerojatno s namjerom izbjeći situaciju u kojoj bi neki nepredviđeni incident mogao izazvati sukob širih razmjera. No, ne treba tu komunikaciju svesti samo na kontakte vojnika i ministara obrane; diplomaciju općenito treba angažirati radi definiranja mogućih platformi za početak pregovora o miru", zaključuje Kovačević.

Inače, ruska hakerska grupa imena NoName057(16) pohvalila se napadom na hrvatske financijske institucije i pritom su koristili karikature medvjeda. Zanimljivo kako zapadne zemlje koriste simbol medvjeda za Rusiju, često uz negativne konotacije.

