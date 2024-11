Njemačka je slala migrante u Hrvatsku. Božinović se obraća javnosti

Javnost su ovih dana uznemirile vijesti o tajnim letovima kojima se migrante iz Europske unije vraća u Hrvatsku. Iako javnost za njih nije znala iz Vlade tvrde da je MUP s njima upoznat i da se ne radi o ničemu neuobičajenom.

Konferenciju za medije održava potpredsjednik Vlade i ministar unutarnjih poslova Davor Božinović i načelnik uprave za granicu (MUP) Zoran Ničeno

"S Njemačkom je dogovoreno 1519 osoba u povratku, vratila se 401 osoba. Imamo dogovor još 182 osobe, a što vidite iz ove prve brojke je trećina", kazao je Božinović.

"Možemo govoriti o ekonomskim migrantima, koji zaobilazeći pravila nastoje osigurati sebi određeni status na teritoriju EU po gotovo u onim zemljamaa koje su njihove krajnje destinacije, što nije Hrvatska", dodao je.

"Kada govorimo o tim povratcima od početka se vratilo sve skupa oko 3488 osoba", kazao je.

Plenković je u izjavi za medije rekao kako se ti letovi odvijaju već duže vremena, ali da u njima nema ništa neuobičajeno i da su svi podaci o njima već objavljeni na MUP-ovim stranicama.

"Hrvatska sigurno nije zemlja prvog dolaska, to je sigurno. Ako netko dođe do Hrvatske, to znači da ga vlasti u drugim zemljama nisu registrirale", kaže dodajući da je pakt o migracijama rutinska stvar.

