Stephen Nikola Bartulica (DP) sazvao je konferenciju za medije u kojoj se osvrnuo na incidente za koje se optužuje njega ili Domovinski pokret.

Bartulica je na početku komentirao financiranje tjednika Novosti. "Vezano za pitanje financiranja Novosti, primijetio sam da se tu podiže moralna panika. Smatram da u liberalnoj demokraciji nema svetih krava, nitko nije iznad javne kritike pa ni Novosti. Pogotovo ako dobivaju izdašne novce iz javnih izvora. To vrijeme je završeno, da se nekima ne može uputiti kritika. Ovo što se sada pokušava plasirati, za neki eventualni incident za kojeg bih ja ili netko drugi u Domovinskom pokretu bio odgovaran, je neodrživo i u pravnom smislu apsurd", poručio je Bartulica.

"Neki dan sam vidio kolumnu u Jutarnjem listu koja traži moj izgon iz Hrvatske. To je poziv na linč. Postavlja se pitanje tko bi odgovarao da se meni ili obitelji nešto dogodi. Možda ću na kraju trebati tražiti zaštitu američkog veleposlanstva u Zagrebu. Nitko na to nije reagirao. To je isto zanimljivo. Sve je to u redu, ako je meta prava. Moja poruka je da neću odustati od promjena, hrvatska javnost to traži od nas. Svi su dobrodošli u tržišnoj utakmici. Ako su gospoda iz Novosti tako vrijedni novinari, nemaju se čega bojati. Ali ovaj način, ovaj oblik političke korupcije, to će prestati. Ove stvari zaista zabrinjavaju i neće proći metode iz prošlog vremena da se pokuša nekoga zastražiti, mislim da je Hrvatska puno zrelija zemlja da bi pala na to", kazao je Bartulica.

Bartulica je potom odgovarao na pitanja novinara. Osvrnuo se na detalje koalicijskog sporazuma HDZ-a i Domovinskog pokreta. "Preostaje još jako puno posla oko sporazuma. Ako gospodin Plenković želi transparentnu vladu i ne boji se istine, ne vidim što je sporno oko pitanja covid mjera. Prema tome, ja ću i dalje ustrajati. Nisam čuo argument zašto to ne bi išlo. Ima još dosta vremena da se dogovorimo oko konačnog nacrta. Što se tiče rodne ideologije, ako je tako da je neosporno u HDZ-u, onda upućujem molbu da se moj zakonski prijedlog stavi u koalicijski sporazum", rekao je Bartulica.

Pregovori idu u dobrom smjeru, dodao je Bartulica te napomenuo da oko sadržaja ostaje još jako puno posla. Na pitanje, zašto misli da ima mandat za promjene koje želi jer zemlja nije skrenula u desno, Bartulica je kazao: "Mislite li da je ljevica pobijedila? Ova teza ne stoji. Što se tiče svjetonazorskih pitanja, nismo nikad tajili da se protivimo da istospolni parovi posvajaju djecu. To nije ništa novo i to smo komunicirali jasno i glasno. Provodi se jedna ideološka kolonizacija, tko to ne primjećuje očito nema dovoljno otvorenih očiju. Građani očekuju da isporučimo što smo govorili, neću se ispričavati za svoj svjetonazor", kazao je Bartulica.

Na pitanje, zapinju li pregovori DP-a i HDZ-a oko programa, odgovorio je da su pregovori tek krenuli.

"Nisam vidio još predloženi nacrt od HDZ-a, to mora biti ozbiljan sporazum na osnovi kojeg ćemo provoditi politike. Gospodin Plenković ima formu, mogao se pohvaliti Ursuli da je i dalje mandatar, ali oko politika se još nismo dogovorili."

Na pitanje, imamo li do petka vladu, rekao je: "Mislim da je to nemoguće."

"Poručujem gospodinu Plenkoviću, ako misli da može olako odbacivati što tražimo, sa mnom neće tako lako igrati", poručio je.

Na pitanje o udomljavanju, Bartulica je odgovorio kako smatra da svako dijete za odrastanje zaslužuje majku i oca.