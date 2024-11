Ava Karabatić ide u utrku za Pantovčak: Jedan susret u hotelu inspirirao ju je da se kandidira

Povodom nadolazećih predsjedničkih izbora, na Instagramu se obratila i Ava Karabatić. Splitska manekenka, glumica, članica stranke Ivana Pernara, ali i diplomirana profesorica jezika, objavila je kandidaturu na predsjedničkim izborima.

"Ovim putem želim obavijestiti javnost da službeno objavljujem svoju kandidaturu za predstojeće predsjedničke izbore. Kao profesorica talijanskog i latinskog jezika, s diplomom stečenom na državnom sveučilištu, naglašavam važnost obrazovanja, kulture i profesionalnog pristupa u svim aspektima društvenog djelovanja. S obzirom na to, zahtijevam da me se u javnosti oslovljava mojim stvarnim stručnim i akademskim kvalifikacijama, a ne senzacionalističkim etiketama poput "starleta", koje omalovažavaju moj trud i rad. Danas sam u hotelu Osijek imala izuzetno konstruktivan i inspirativan razgovor s ministricom kulture, gospođom Ninom Obuljen Koržinek.

Taj susret, obilježen međusobnim razumijevanjem dodatno me potaknuo da donesem ovu važnu odluku i najavim svoju kandidaturu. Kultura, obrazovanje i društvena odgovornost temelj su mog programa, s ciljem da zajednički izgradimo društvo u kojem se cijeni rad, stručnost i inovativnost. Zahvaljujem na podršci i radujem se što ću s vama dijeliti svoju viziju boljeg društva. Srdačno, Ava Karabatić, Profesorica talijanskog i latinskog jezika", stoji u Avinoj objavi.

Nije prvi put da se Ava kandidira na političkim izborima, pa je tako ranije ove godine okušala sreću i na parlamentarnim izborima, no nije joj pošlo za rukom. Srećom, to ju nije obeshrabrilo da pokuša ponovno. Iako nije ušla u Sabor, ima se čime pohvaliti. Karabatić, koja je bila na listi Ivana Pernara u 10. izbornoj jedinici, osvojila je više preferencijalnih glasova nego Plenkovićeva ministrica kulture Nine Obuljen Koržinek. Ava je uhvatila 508 glasova, a ministrica 505. Manje od njih dobio je glasnogovornik Vlade Marko Milić – 391 glas.

