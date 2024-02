POGLEDAJTE VIDEO / Autocesta do Dubrovnika: Svi je jedva čekaju, a ovako bi trebala izgledati

Prva dionica je od čvora Metković, odnosno postojećeg dijela autoceste A1 do čvora Pelješac, druga dionica od čvora Pelješac do čvora Rudine koja prolazi kroz susjednu BIH s kojom treba dogovoriti izgradnju, i treća od čvora Rudine do čvora Osojnik