Šušnjar otkrio kada stiže novi popis proizvoda s ograničenim cijenama: 'Kruh će biti na njemu'

Premijer Andrej Plenković, u četvrtak je održao sastanak s predstavnicima trgovačkih lanaca i proizvođača na temu revidiranja popisa proizvoda ograničenih cijena i daljnjih koraka za zaštitu potrošača.

Na sastanku su sudjelovali i predstavnici Hrvatske udruge poslodavaca i Hrvatske gospodarske komore.

Nakon sastanka se očekuju izjave. Prvi se obratio ministar gospodarstva Ante Šušnjar. "Završio je sastanak, sve u smislu kako bismo dodatno proširili listu ograničene cijene proizvode, a sve te mjere bismo donosili kako bismo pomogli najugroženijim skupinama, da što lakše prevladaju cjenovne pritiske. Ovo je bio prvi krug konzultacija, inflaciju smo obuzdali s 13 i nešto posto na tri posto", kaže Šušnjar.

Kruh na popisu

"Potrebno je izvjesno vrijeme da provedemo dodatne konzultacije kako bi mjere bile što uravnoteženije, kako bismo ubuhvatili što širi spektar proizvoda. Isto tako, da mi kao Vlada imamo mogućnost ispraviti sve stvari koje su bile u ranijim odlukama, kako bismo smanjili mogućnost manipuliranja ili izbjegavanja tih mjera na što je god moguće manju razinu", dodaje ministar.

"Prezentirana je lista proizvoda koji bismo dodali, moramo uravnotežiti cijene koje će se za njih odrediti kao maksimalne koje bi bile moguće da se naplaćuju u trgovina. Siguran sam da ćemo do kraja mjeseca imati proširenu, revidiranu listu proizvoda ograničenih cijena. Kroz dodatne analize vidjet ćemo treba li biti šira. Dominantno su to proizovde koje građani koriste u životnim potrebama. Da ne izlazim konkretno, s nazivom proizvoda, dugo bi nam trajalo, tako da, to je logika kojom smo se vodili", priča Šušnjar i dodaje da će lista imati ukupno 50 proizvoda.

Novinari su pitali hoće li kruh biti na popisu, na što je Šušnjar odgovorio da hoće. "Vlada će donijeti listu ograničenih cijena određenih proizvoda", kaže Šušnjar.

