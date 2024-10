Plenković o prosvjedu: 'Smiješno - prosvjed je organizirao Špika koji je podržao Milanovića'

Predsjednik Vlade Andrej Plenković sudjeluje na svečanom otvorenju nove područne škole i dječjeg vrtića u velikogoričkom naselju Dubranec.

Uz premijera bit će i potpredsjednik Vlade i ministar prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine Branko Bačić. Otvorenje će nazočiti i župan Zagrebačke županije Stjepan Kožić te gradonačelnik Velike Gorice Krešimir Ačkar.

Nova područna škola u sklopu koje je i dječji vrtić izgrađena je uz financijsku potporu Zagrebačke županije, koja je Gradu Velikoj Gorici dodijelila ukupno 3,08 milijuna eura, putem Javnog poziva za financiranje troškova saniranja šteta i obnove zgrada javne namjene oštećenih potresom na području Zagrebačke županije. Sredstva su utrošena za uklanjanje stare škole oštećene u potresu, izradu projektne dokumentacije te izgradnju nove, suvremene škole.

Kasnije je odgovarao na pitanja novinara te naveo da se očekuje da će ove godine rast BDP-a biti 3,6 posto.

Komentirao je i prosvjed umirovljenika na središnjem zagrebačkom trgu te rekao da će poruke poslušati,, ali i naglasio da je organizator današnjeg prosvjeda stranka Blok umirovljenici zajedno (BUZ), koja podržava za predsjednika RH Zorana Milanovića.

"Netko to organizira iz politikatskih razloga, to je sada sasvim jasno s obzirom da je organizator politička stranka BUZ koja se svrstala da podržava jednog kandidata u predsjedničkoj kampanji. Okvir prosvjeda je jasan", rekao je Plenković i dodao da su jutros predstavnici umirovljenika bili kod njega na potpisivanju Sporazum o osnivanju Nacionalnog vijeća za umirovljenike i starije osobe, da njihovi predstavnici okupljaju 300 tisuća umirovljenika, a da organizatori prosvjeda okupljaju oko 30 tisuća umirovljenika i Špika koji je podržao samo jednog predsjedničkog kandidata i to javno.

'Smiješno je'

"Smiješno da podržavaju za predsjednika RH nekoga tko kao premijer nije napravio ništa”, komentirao je Plenković organizatore prosvjeda. Pobrojao je da je proteklih godina rasla prosječna mirovina i došla na 620 eura, te da je cilj da u ovom mandatu Vlade dođe najmanje na 750 eura. "A vjerojatnije i na 800 eura", poručio je Plenković. Pobrojao je da je od početka mog mandata njega kao premijera mirovina rasla 74 posto te da će "nastaviti kao do sada činiti da umirovljenicima bude kvalitetnije". Podsjetio je na pakete pomoći najugroženijima, a među njima da su i umirovljenici, te podsjetio da su se smrznule cijene, plina, struje, naftnih derivata, a te da ide isplata novog paketa pomoći.

O Kajtaziju

Komentirao je i sumnje u nasilje Veljka Kajtazija rekavši da nisu razgovarali jer je bio u SAD-u. "Vidjet ćemo se na koalicijskom sastanku, ako dođe. Pozvan jest", naveo je i ustvrdio da taj slučaj neće srušiti Vladu. Rekao je da je imao odličnu suradnju i s Kajtazijem i sa Suzanom Krčmar.

Bocnuo je i novinare pitanjem: "Imate još nešto? Ništa. Zlokobni kršitelj Ustava odjednom je veliki skrbnik umirovljenicima."

