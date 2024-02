Na današnoj sjednici Vlade na dnevnom redu je prijedlog izmjena i dopunama Zakona o Financijskom inspektoratu Republike Hrvatske te prijedlog strategije demografske revitalizacije do 2033. Na početku sjednice obratio se premijer Andrej Plenković.

Održali smo susret s predstavnicima Matice hrvatske i nizom kolegama iz Sabora. Rezimirali smo napore oko donošenja Zakona o hrvatskom jeziku. "To je povijesni iskorak u očuvanju bogatstva hrvatskoga jezika koji dobiva primjeren status", kazao je." Zahvaljujem zastupnicima u Saboru koji su glasali, njih 95 koji su pokazali odgovornost i prepoznali trenutak nacionalnog zajedništva". kazao je.

"Zanimljivo je podsjetiti da je tu bilo 17 zastupnika koji su bili protiv, bilo je 10 suzdržanih, bilo je čak 29 onih koji nisu došli na glasanje i na taj način su propustili da svoj mandat i povjerenje koji su im povjerili hrvatski građani na jedan način okrune s jednim od najbitnijih glasanja koji je ovaj saziv Sabora imao. No, u tome se političke opcije i političari prepoznaju ali o razlikuju. Svatko pokazuje one vrijednosti koje iza koji stoji i ja sam uvjeren da hrvatski građani to jako dobro vide", kazao je.

Rade se moderne zgrade

"Bili smo i u KBC u Sestre milosrdnice. Obnavlja se 33 tisuće kvadrata, rade se moderne zgrade za oftalmologiju, opremaju se i ostali odjeli", kazao je. "Radi se nesmetano i sve funkcionira na najbolji mogući način. Kada ovaj projekt završi, imat ćemo staru, ali relativno novu bolnicu",dodao je.

"Imat ćemo suvremene bolnice u Zagrebu. Ovo je povijesni proces", kazao je. Dodao je da se radi i u ostalim gradovima radi koliko se ulaže.

"Čuvene varaždinske bale, drago mi je da smo riješili to. Riješila je Vlada taj dugogodišnji problem. Riječ je o 125 tisuća bala komunalnog otpada. ciljem da se Varaždinci riješe problema", kazao je.

Sastali smo se s gospođom Vojnić. "Nastavljamo s potporom hrvatske manjine u Srbiji, nastavljamo s financiranjem niza projekata. Nastojimo ih ohrabriti", kazao je.

Vlada danas usvaja strategiju demokratske revitalizacije, kazao je. "Ova je strategija u skladu s nacionalnom strategijom, nadograđuje se na poreznu, socijalnu politiku, ona zahtjeva u provedbi međuresornu suradnju, građansku, općinsku razinu i ovaj dokument je dugoročnog karaktera", kazao je Plenković. Vlada prijedlog upućuje u Hrvatski Sabor.