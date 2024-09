Plenković komentirao što misli o smanjenju ovlasti predsjednika: 'Kada dođe ta tema...'

Predsjednik Vlade Andrej Plenković boravi u Sisačko-moslavačkoj županiji. U Petrinji je sudjelovao na svečanosti otvorenja Srednje škole Petrinja nakon obnove od potresa.

Nakon toga obratio se novinarima gdje je komentirao koliko je investirano u Sisačko-moslavačku županiju i Grad Zagreb nakon potresa. Čestitao je prvašićima i roditeljima prvi dan škole.

"U tri godine osigurali cijene energenata nisu se nikome povećavale. Mi smo sa svim svojim mjerama olakšali ovu krizu koja traje tri godine. Nije se dizala cijena energenata ni vrtićima, ni školama... Ovo minimalno povećanje, osjetit će se na računima za studeni", kazao je Plenković. "Idemo prema solidnom rastu prema trećem kvartalu, inflacija se snizila, rastu i plaće i minimalne, i minimalne će ponovo rasti", pohvalio se premijer.

Komentirao je novi Crodemoskop.

"Što me to niste pitali prije mjesec dana kad je HDZ bio na 30 posto? To su statistički male greškice. Pobijedili smo na parlamentarnim izborima, uvjerljivo smo pobijedili na Europskim izborima. Ako je netko solidan, to je HDZ i naša Vlada", kazao je na pitanje novinara. Kazao je da je Tomo Medved razgovarao s Marijem Radićem.

"Većina je stabilna i oni će podržavati Vladu. Nije ugroženo. Ja ne vidim što se promijenilo. To su interna previranja u DP-u i mi s tim nemamo ništa", kazao je.

Što se tiče poreza na nekretnine kazao je da će se to još raspraviti. Dodao je da je to osjetljivo pitanje. "Kada cijela reforma bude na stolu, sve ćemo pojasniti", kazao je.

Komentirao je i sukob s predsjednikom Zoranom Milanovićem oko korištenja helikoptera. "Milanović me nema što braniti, on rasipa novac. Na Goli otok smo išli Lučkom kapetanijom. Malo mi je smiješno da se u medijskm prostoru to pušta. Ovo što pratimo nije normalno, lažno je", kazao je. "Vi prešućujete, da je u pitanju HDZ, svi bi graktali", kazao je premijer aludirajući na to da mediji imaju dvostruka mjerila kada je riječ o temi oko prijevoza štićenih osoba.

Na pitanje kakvo je njegovo mišljenje da se smanje ovlasti predsjednika, a što je već natuknuo i ministar Ivan Anušić, Plenković je kazao: "Kada dođe ta tema, onda ćemo o njoj govoriti". "Ključna je tema razbacivanje novca poreznih obveznika na obijesno trošenje vojnih helikoptera", kazao je.

Uz premijera su i potpredsjednik Vlade i ministar hrvatskih branitelja Tomo Medved, potpredsjednik Vlade i ministar prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine Branko Bačić, ministrica kulture i medija Nina Obuljen Koržinek te ministar znanosti, obrazovanja i mladih Radovan Fuchs.