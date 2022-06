U Zagrebu su se u kritikama Uprave Holdinga koju je izabralo Možemo ujedinili HDZ i SDP koji je partner vladajuće opcije. Dok SDP od gradonačelnika Tomislava Tomaševića traži transparentnost i javnu objavu troškova direktora gradskih tvrtki, HDZ ide korak dalje, donosi RTL.

Šefovi Holdinga su dobro plaćeni kako bi održavali zagrebačke kontejnere koji su puni smeća. Boris Sesar, član Uprave ima plaću veću i od premijera. Naime, on zaradi oko 26 tisuća kuna. No, zbog usluge i šefova, građani su sve nezadovoljniji.

Gradski HDZ otkrio je kakve sve povlastice imaju šefovi u gradskim tvrtkama.

"Daju se određeni aneksi ugovorima, daju se dodaci da koriste svoj privatni auto koji je, kako i sami znamo, Tesla, jer smo to iznijeli u javnost. To je u najmanju ruku nemoralno da se plaća privatni auto u svrhe obavljanja neke dužnosti. Tko je gospodin Sesar da može koristiti privatni auto i da mu holding za to isplaćuje naknadu", otkrio je Mario Župan iz HDZ-a.

Riječ je o naknadi od 5300 kuna, a leasing za automobil na ime supruge Sesarovi plaćaju 4300 kuna, a pogodnosti imaju i drugi direktori.

Brojne pogodnosti direktorima

"Moram spomenuti gospodina Vića iz Čistoće kojem gradonačelnik Zagreba, tj. predsjednik Uprave Novaković, plaća stan u Zagrebu. Tko je gospodin Vić koji je došao iz Osijeka, da mu se plaća stan? Pa on nije dužnosnik", dodao je Župan.

Na zakazanoj sjednici Skupštine koja se održava idući četvrtak, HDZ planira tražiti ostavke Uprave Holdinga. Obje stranke tako zahtijevaju da se javno objave sva primanja i pogodnosti koje šefovi gradskih tvrtki imaju. "Tu bi ulazile plaće i sve ono drugo što članovi Uprave imaju. Troškovi reprezentacije, edukacije i sve što bi bilo ugovoreno".

"Upravo pitanje transparentnosti će vratiti povjerenje građana, i tu je Tomašević nažalost u prvih godinu dana napravio najmanji pomak", kaže Renato Petek, zastupnik SDP-a u Gradskoj skupštini. Od šefova gradskih tvrtki ni riječi, ali je na prozive oporbe odgovarala glasnogovornica Grada Dinka Živalj. Po njoj, gradski direktori sad imaju puno manja primanja nego prije i manja od državnih poduzeća:

"Sva primanja članova Uprave i direktora su objavljena u imovinskim karticama koje su javne. Mi ćemo svejedno prihvatiti zahtjev SDP-a".

Građani, očekivano nezadovoljni. "Valjda nemaju ljudi za taj posao. Stvarno je neuredno", kazala je jedna građanka.