Veselo je u stožeru Možemo. Kako i ne bi bilo, Tomislav Tomašević premoćno je preuzeo Zagreb, u ovom trenutku rezultati kazuju da je osvojio 65,31% glasova.

Razveselilo je to sve njegove suradnike, pa tako i Radu Borić, saborsku zastupnicu Nove ljevice.

Istina, neposredno nakon što je postalo jasno da će Možemo pobijediti, Borić nije bila euforična i ogorčeno je kazala ispred kamera da su protukandidat Miroslav Škoro i njegovi savjetnici dva tjedna vodili izuzetno prljavu političku kampanju.

"Bavili su kvazideološkim temama, temama iz prošlosti ili su difamirali civilno društvo", kazala je između ostalog.

Ipak, Borić se opustila kako je odmaknula večer, pa su je televizijske kamere zabilježile rasplesanu na podiju. Dapače, bila je glavna figura dok je trajala pjesma Walking on Sunshine, uspješnica iz 1983. godine u izvedbi benda Katrina and the Waves.

Potom je uslijedio Thunderstruck AD/DC-ja, no u daljnjem uživanju u plesu omeli su je novinari i suradnici.