Predsjednik RH Zoran Milanović danas je u Delnicama komentirao trenutnu epidemiološku situaciju.

"Razbolijevaju se ljudi koji nisu cijepljeni i žao mi je. Ljudski apeliram da se cijepe, da si pomognu, ali ne smijemo doći u situaciju gdje sve stoji ili je u polupokretu zbog toga što se dio ljudi ne želi cijepiti. Suosjećam na neki način, imam i razumijevanja, ali ova je situacija bitno drugačija nego prije godinu dana", rekao je predsjednik Milanović.

'Djeca moraju biti u školi'

Komentirao je odluku da se idućeg tjedna u četvrtak i petak škole održavaju online. "Djeca moraju biti u školi i trebala bi se cijepiti. Škole trebaju nastaviti s radom. Problem s kojim se sad suočavamo radikalno je drugačiji nego prije godinu dana", dodao je.

"Bili smo u teškoj situaciji, ekonomski oporavak je spor, fondove koristimo slabo i to je rješenje problema, da budemo risovi u oporavku", rekao je Milanović.

Komentirao je sastanak s članom Predsjedništva BiH Miloradom Dodikom te kazao da moraju sjesti za zajednički stol.

Osvrnuo se i na pojavu droge u HV-u. "Sve zapovjednike koji na to ne obrate najozbiljniju pozornost ću držati neodgovornima. To se ne smije događati", komentirao je.

'Nikoga neće šikanirati sitnih politikanti'

Ponašanje premijera Andreja Plenkovića po pitanju umirovljenja brigadira Elvisa Burčula je nazvao djetinjastim jer je rekao da se u to neće miješati. "Morat će porazgovarati sa svojim štićenikom, taj čovjek ima svog skrbnika i Plenković će to morati rješavati sa svojim štićenikom preko skrbničkog računa", rekao je Milanović.

"Ako se netko počne baviti politikom, zna se što se događa, ono što je Mesić napravio 2001., ali otad se to nije dogodilo. Vojnik je za mene vojnik, posvećenik jednom teškom poslu, uvjeti za mirovinu su jasni i neće nitko dok sam predsjednik i zapovjednik Oružanih snaga biti šikaniran od sitnih politikanata i zato je to problem koji ne može riješiti ministar, nego Plenković. Može on to ne doživljavati, ali onda će se probuditi jednog dana i onda neće biti jugo, nego bura u njegovoj glavi", rekao je Milanović.