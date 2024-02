Ako ste na TikToku i WhatsAppu dobili ovaj broj imate razloga za sreću. Riječ je o tajnom kodu. Trenutno postoji veliki broj kodova s ​​tajnim porukama koje korisnici šalju jedni drugima, a trend je posebno zaživio među mladima. Broj 14643 je vrlo poseban.

Iza svakog niza brojeva stoji poruka

Tajni numerički kodovi izvorno su korišteni na TikToku, ali sada su se kombinacije prelile i na WhatsApp, poše RTL.de. Šifrirane poruke mogu se slati vrlo jednostavno. Iza svakog niza brojeva stoji poruka. Svatko tko dobije 14643 srce će mu zaigrati. Ovo je odgovor što znači kod.

1 = I

4 = will

6 = always

4 = love

3 = you

Dakle, tko god pošalje kod, zapravo vam je napisao 'Uvijek ću te voljeti'. Na primjer, ako pošaljete 124, zapravo ste napisali 'Nedostaješ mi'. Na TikToku postoji beskonačan broj ovih kombinacija.

