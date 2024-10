Zna se zbog koga je Vučić odbio Putinov poziv: 'Važan mi je to gost, ne mogu doći'

Premijer Poljske Donald Tusk boravit će u Beogradu 23. i 24. listopada saznaje Nova.rs . On je zapravo ta “mnogo važna posjeta”, zbog koje je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić odbio poziv ruskog predsjednika Vladimira Putina da prisustvuje samitu BRICS.

Naime, Putin se početkom prošlog mjeseca sreo s potpredsjednikom Vlade Srbije Aleksandrom Vulinom u Vladivostoku, na marginama Istočnog foruma i tom prilikom rekao:

“Prenesite pozdrave predsjedniku Vučiću. Čekamo ga na događajima u okviru sastanka lidera BRICS -a u Kazanu.Poslali smo vam poziv, nadam se da će ga gospodin predsjednik prihvatiti“.

Dan kasnije, Aleksandar Vučić glatko je odbio poziv.

“Imamo mnogo važnih posjeta, kako to klinci kažu – gužva u šesnaestercu. Hvala ljudima iz BRICS-a na pozivu i predsjedniku Putinu. Imamo i New York, i već sada znam da ću imati razgovore s najmanje šest predsjednika i s najmanje sedam ili osam premijera na marginama sjednice generalne skupštine UN“, rekao je Vučić novinarima i naveo da u to vrijeme Beograd obilježava 80 godina od oslobođenja.

Srbija se konačno opredijelila za Zapad?

Bivši diplomat i ambasador Srbije u Bjelorusiji Srećko Đukić kaže da je vrlo interesantno to što je između Donalda Tuska, Poljske i Europske unije s jedne strane i Vladimira Putina, Rusije i BRICS s druge, Aleksandar Vuić izabrao prvu opciju.

“Donald Tusk je jedan od najiskusnijih europskih političara. On je jako dugo na isturenim pozicijama u politici, predan je i odan Europskoj uniji i europskim vrijednostima. Umjeren je i odmjeren, zna vrlo dobro vagati prošlost, sadašnjost i budućnost. Pretpostavljam da je ovaj posjet, o kojem se dugo priča, zapravo proizašla iz osjećaja Donalda Tuska da treba više pažnje posvetiti ovom regionu i Srbiji”, objasnio je Đukić te dodao:

“Međutim, zaista je problematično to što je u ovom trenutku Vučić njemu dao prioritet u odnosu na Putina. To može značiti da se Srbija zaista konačno opredijelila za Zapad, ali može biti i samo pokušaj Aleksandra Vučića da pobjegne od neugodnih pitanja Vladimira Putina. Onih koji se odnose na odnos prema Ukrajini, prodaju srpskog naoružanja, ali i kupovinu francuskih rafala…”.

U Kazanj na sastanak lidera BRICS-a otputovat će Vulin.

