Otkako je počeo rat u Ukrajini broj Rusa u Srbiji narastao je na više od 150.000, a zbog toga su dospjeli u fokus interesa zloglasne Wagner grupe, piše srpski Blic. Desničarska grupa "Zli Orlovi" koja je postala dio Wagnera ima zadatak prikupljati podatke o takozvanim "ruskim liberalima" u Srbiji.

Petar Nikitin, Rus koji živi i radi u Srbiji, kazao je za Euronews Srbija da ruske liberale špijuniraju na društvenim mrežama pa zbog tog pritiska ne idu na antiratne skupove u Srbiji.

"Ruski liberali je termin koji se koristi za ruske državljane koji ne podržavaju rat u Ukrajini i vlast Vladimira Putina. A to sam ja i većina ljudi od 140.000 Rusa koji su došli ovdje. Možda će oni biti preplašeni, posebno ljudi koji se moraju vraćati u Rusiju i koji tamo imaju obitelji. To je njihov cilj", naglašava Nikitin.

Pratili ih na demonstracijama

Rekao je da su ih Wagnerovci pratili kada su bile antiratne demonstracije koje su organizirali Rusi, Ukrajinci i Belorusi zajedno. "Objavljivali su fotografije ljudi sa skupova i predstavljali su ih kao neke kriminalce ili narkomane koristeći javne informacije s njihovih profila. Naravno da to demotivira ljude. Ali da se tog bojimo, mene je sramota da se njih bojim. Ima dovoljno ljudi koji ih se ne boje", naveo je Nikitin.

Sigurnosni problem

Kako je "Blic" već pisao, postoji veza između srpskih ultradesničara i Wagnera, a dokaz je i nedavna posjeta Damnjana Kneževića, vođe "Narodnih partrola" sjedištu Wagnerovaca u Sankt Peterburgu.

Vlade Radulović iz Centra za geostrateška istraživanja i terorizam ističe za "Blic" da su aktivnosti Wagnera koordinirane s ruskim državnim vrhom.

"To je tipično za autoritarne režime kakav je sigurno ruski. Pritom na meti Wagnerovaca nisu samo Rusi nego svi koji se protive Putinu i ratu u Ukrajini. Zbog toga je značajno pitanje tko kontrolira taj Wagner i grupu "Zli Orli" jer je njihovo djelovanje ozbiljan sigurnosni problem u našoj zemlji", upozorava Radulović.

Kako kaže, ukoliko takve grupe djeluju u Srbiji, oni bi kao država trebali odgovoriti."Toliko veliki broj Rusa je pobjegao u Srbiju jer su mislili da je naša država ozbiljna i stabilna i da ovdje neće morati strahovati za život. Trenutno je situacija takva da ako si protiv Putina i rata u Ukrajini riskiraš da te neko napadne na ulici. Naša država je dužna svakome u zemlji osigurati sigurnost", dodao je.

Povezani s ruskim obavještajcima

I Predrag Petrović iz Beogradskog centra za bezbednosnu politiku tvrdi da su zadaci Wagner grupe i organizacija koje su povezane s njom jačanje ruskog prisustva i podrška režimu Vladimira Putina.

Kazao je da je Wagner grupa povezana s ruskom vojnom obavještajnom službom i crpi obavještajnu logistiku iz ruske države te je zbog toga toliko efikasna na terenu.

"To što su ekstremni desničari iz Srbije putovali tamo, trebalo bi nas brinuti, a sigurnosne i obavještajne službe bi morale to ispratiti. Tužilaštvo se može baviti grupama ukoliko one upućuju prijetnje prema liberalima", zaključio je Petrović podsjećajući da je već bilo slučajeva prijetnji s kanala koji su bliski Wagnerovcima.