Mojmira Pastorčić komentirala je u Direktu RTL-a stravičan zločin u SAD-u koji je rezultirao time da je brat ubio sestru, a razlog je bio sulud.

"Da se braća i sestre po kućama svađaju oko toga čiji je božićni poklon bolji, to smo u Direktu već pokrili. Ali da se poubijaju oko toga čiji je poklon bolji, to je valjda moguće samo u Americi. Ali dogodilo se. Brat je ubio sestru radi božićnog poklona. Mooolim?", ostala je zgrožena Mojmira Pastorčić.

"Uznemirujuća je priča iz Okruga Pinellas na Floridi, gdje Damarcus (14) nije bio zadovoljan poklonima pa je uperio pištolj u svog brata Darcusa koji ima 15 godina. Razdvojio ih je ujak i mlađeg brata poslao van kuće. Ali on je tamo zatekao svoju sestru koja je u nosili držala 11-mjesečnu bebu. 'Smirite se' - rekla mu je sestra, a on ju je ustrijelio u prsa. Kad je to čuo drugi brat, ustrijelio je brata u trbuh. On je preživio, sestra nije, beba je dobro", ispričala je Mojmira jezivu priču o Damarcusu i Darcusu.

