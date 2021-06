Početkom sezone na dugim pješčanim plažama njemačkog Sjevernog mora ali prije svega Baltika, čija se obala nalazi dobrim dijelom na području bivše Istočne Njemačke, ponovno se rasplamsala svađa oko toga gdje se i do koje mjere smije kupati i sunčati bez kupaćeg kostima.

U kupalištu Warnemünde šef lokalnog turističkog ureda ne vidi nikakav problem: „Tamo gdje su područja jasno označena kao FKK, gosti u kupaćim kostimima nemaju što tražiti. Obrnuto vrijedi za ‚normalne‘ plaže: tu su kupaće gaće ili kostim obavezni”, kaže Matthias Fromm.

No upravo to mnogim bivšim žiteljima DDR-a gdje je FKK (Freie Körper Kultur) bila mnogo rasprostranjenija nego na puritanskom Zapadu, ne dopada. Za vrijeme Istočne Njemačke se svatko mogao kupati gol gdje god je htio i to nikog nije smetalo. No to je vrijedilo tek od sedamdesetih kada se društvo malo liberaliziralo. Do tada su vlastima „golaći" bili sumnjivi i pokušali su ih tjerati s glavnih plaža. Povjesničari smatraju da je upravo zato FKK u DDR-u bila i popularna jer je u sebi uvijek nosila element pobune protiv vlasti, piše DW.

'Dobro je kad su područja strogo odvojena'

Oni se zato zalažu za miješane plaže tj. da svatko svugdje u suncu i kupanju uživa odjeven po vlastitoj želji. No izgleda da se ta ideja neće ostvariti.

„Mislim da je dobro kada su područja za golaće i ostale strogo odvojena", kaže Michaela Toepper, potpredsjednica Njemačkog FKK saveza. Ona ukazuje prije svega na problem voajera koji nerijetko svojim kamerama ciljaju upravo na golaće na miješanim plažama.

I ona smatra da se radi prije svega o kulturološkom fenomenu. „Na istoku ljudi di danas mnogo radije skaču goli u vodu nego na Zapadu", kaže ona.

U Saveznoj pokrajini Schleswig-Holstein (koja kao jedina od zapadnih saveznih pokrajina ima Baltičku obalu) FKK je ostao izolirani fenomen za rijetke. Toepper smatra i da je regulacija FKK pravila ostalo jedno od onih pitanja koje je nakon ujedinjenja trebalo bolje regulirati. „Odjednom su sve plaže postale plaže s kupaćim kostimima", žali se Toepper.

Valjda tu ima mjesta za sve

Na obali Sjevernog mora, koja se cijelom dužinom nalazi u zapadnim saveznim pokrajinama, FKK također ima dugu tradiciju (na mondenom otoku Syltu FKK se prakticira još od 1919.) ali su i ovdje, za razliku od istoka, golaći bili i ostali u manjini. Usprkos tomu i ovdje postoji mnoga mjesta za koja se, i bez regulacije, zna da pripadaju nudistima.

Ima i onih koji smatraju da je cijela rasprava, koja se svake godine ponavlja, pomalo nategnuta.

„Pored 2.000 km obale zaista nije potrebno da se svađa oko toga ima li mjesta i za odjevene i gole", smatra Kathrin Hackbarth iz pokrajinskog ureda za turizam Mecklenburg-Vorpommerna.

Više od 30 godina nakon njemačkog ujedinjenja Michael Steuer iz turističkog ureda otoka Usedoma smatra da je rasprava besmislena. „FKK nije samo stvar bivših DDR-ovaca. Nudista ima svuda", kaže on i dodaje: „Usedom ima 40 kilometara neprekidne pješčane plaže. Valjda tu ima mjesta za sve".