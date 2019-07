ŽESTOKA RASPRAVA: Parlament RS podržao Dodikov veto na osporavanje gradnje Pelješkog mosta

Nakon glasovanja u parlamentu RS trajno je blokirano stupanje na snagu odluke kojom se od Hrvatske tražilo da prekine gradnju Pelješkog mosta dok se ne postigne dogovor o međudržavnoj granici na moru kod Neumskog zaljeva

Parlament Republike Srpske podržao je u četvrtak veto na odluku Predsjedništva Bosne i Hercegovine kojom se pokušalo zaustaviti gradnju Pelješkog mosta. U kasnim večernjim satima nakon cjelodnevne sjednice Narodne skupštine RS 60 od ukupno 83 zastupnika koliko ih broji to tijelo glasovalo je u prilog veta kojega je predsjedatelj Predsjedništva BiH Milorad Dodik uložio na odluku što su je ranije ovog tjedna donijeli njegov hrvatski i bošnjački kolega u državnom vrhu Željko Komšić i Šefik Džaferović.

Granična pitanja susjednih država žele riješiti ‘u paketu’

Nakon glasovanja u parlamentu RS trajno je blokirano stupanje na snagu odluke kojom se od Hrvatske tražilo da prekine gradnju Pelješkog mosta dok se ne postigne dogovor o međudržavnoj granici na moru kod Neumskog zaljeva. Vladajuća većina predvođena Dodikovim Savezom nezavisnih socijaldemokrata (SNSD) istodobno je usvojila zaključak kojim traži od svih predstavnika Republike Srpske u tijelima vlasti BiH da inzistiraju na rješavanju svih otvorenih pitanja u odnosima s Hrvatskom poput odlaganja radioaktivnog otpada na Trgovskoj gori i utvrđivanja granica na rijeci Uni kao i da od Hrvatske traže jamstva da će novi most na Savi kod Gradiške biti završen u predviđenom roku.

Narodna skupština RS također traži od srpskih poliitčara u BiH da odbiju parcijalno rješavanje pitanja granica sa Srbijom i Hrvatskom odnosno da se granična pitanja sa susjdenim državama riješe “u paketu”. Glasovanju je prethodila višesatna rasprava u kojoj Dodik i zastupnici oporbe nisu birali riječi kako bi se uzajamno vrijeđali optužujući se za izdaju nacionalnih interesa i kriminal.

Dodik vikao s govornice i govorio da oporba laže

Zastupnik Srpske demokratske stranke (SDS) Nebojša Vukanović kazao je Dodiku kako je on “pričuvni hrvatski član Predsjedništva BiH” dok ga je zastupnik Partije demokratskog progresa (PDP) Draško Stanivuković ironično pozdravio s “Bok predsjedniče, kaj se dela?”.

Dodik je opetovano vikao s govornice, optuživao oporbene zastupnike da lažu i tvrdio kako mu podmeću i ništa ne znaju. “Idi ti u neku stvar”, poručio je Dodik Stanivukoviću s parlamentarne govornice a kada su mu iz oporbe poručili kako se zalaže za interese Hrvatske dok predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović osporava uporabu ćirilice u Vukovaru uzvratio je kako ga “ne zanima Kolinda ni što je ona izjavila”.

Predsjednica Republike Srpske Željka Cvijanović snažno je poduprla Dodikov veto na pokretanje spora zbog Pelješkog mosta ali je pojasnila kako je vlastima u Banjoj Luci to samo instrument kojim žele spriječiti da netko sutra blokira onošto je njima bitno. “Baš me briga za Pelješki most, ja samo ne želim da netko sutra blokira naše projekte”, kazala je Cvijanović tijekom rasprave.