Amerikanci udarili usred noći: Dvoje mrtvih u napadu na brod

Američka vojska na društvenoj je mreži X objavila, da je u noći s ponedjeljka na utorak po srednjoeuropskom vremenu, izvela napad na brod u istočnom dijelu Pacifika te da je pritom usmrtila dvije osobe, objavio je Reuters.

Administracija američkog predsjednika Donalda Trumpa tom je objavom potvrdila nastavak provođenja kampanje kojom se želi zaustaviti put droge prema Sjedinjenim Američkim Državama.

JUST NOW: The US Southern Command announced that the military carried out an operation targeting a drug-trafficking vessel in the Eastern Pacific, leaving two people dead and one survivor.#SuperBowl #BadBunnypic.twitter.com/dXnqnTHU5e — Mzansi Presser (@Mzansipresser) February 10, 2026

Potvrđeno je da je i ovaj napadnuti brod sudjelovao u krijumčarenju narkotika. U ovoj objavi je dodano da je američka vojska imala i tehničku podršku od strane Ekvadorskog centra za koordinaciju pomorskog spašavanja.

S krajem prošle 2025. godine američka vojska je došla do blizu sto ubijenih osoba koji su po njihovim navodima krijumčarili drogu plovnim putovima, dok su se napadi na brodove donekle prorijedili u 2026. godini.

