Imigrant zapalio ženu u podzemnoj željeznici! Nakon toga sjeo pored nje i sve gledao...

Žena koja je spavala na stanici podzemne željeznice u Brooklynu preminula je nakon što je zapaljena u nedjelju ujutro, objavila je njujorška policija.

Osumnjičen je imigrant iz Gvatemale koji je u SAD ušao 2018. godine, objavila je policija. On je "mirno" prišao žrtvi koja je bila u sjedećem položaju, te vjerojatno upaljačem zapalio njezinu odjeću koju je vatra zahvatila "unutar nekoliko sekundi", prenosi agencija dpa.

Pozvane su hitne službe koje su ugasile vatru, no žena je proglašena mrtvom na mjestu događaja. Osumnjičenik je za to vrijeme mirno sjedio na stanici, no njegov čin su ulovile kamere te su ga prepoznali svjedoci.

Zasad nema više informacija o žrtvi. Njujorška podzemna željeznica tijekom zimskih mjeseci često je utočište beskućnika koji bježe od hladnoće. Trenutno je u New Yorku hladno vrijeme, s temperaturama koje padaju do -10 stupnjeva po noći, piše dpa.

